https://ria.ru/20210301/evropa-1599464724.html
Слуцкий призвал не дистанцироваться полностью от европейских организаций
Слуцкий призвал не дистанцироваться полностью от европейских организаций
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что России полностью дистанцироваться от европейских организаций было бы неверно, об этом он... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:52
2021-03-01T16:52
2021-03-01T16:53
россия
леонид слуцкий
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совет европы
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что России полностью дистанцироваться от европейских организаций было бы неверно, об этом он заявил в понедельник в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация"."Мы замораживаем отношения или де-факто замораживаем отношения с институтами Европейского союза, качественно ослабляем, дистанцируемся на время… Мне кажется, что полностью как-то нам дистанцироваться от европейских организаций, может быть, было бы не вполне верно", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20210301/evropa-1599459324.html
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