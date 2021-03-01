https://ria.ru/20210301/evropa-1599459324.html

Толстой оценил возможность объединительной повестки с Советом Европы

Толстой оценил возможность объединительной повестки с Советом Европы

Вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что не предвидит "никакой объединительной повестки с Советом... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:25

2021-03-01T16:25

2021-03-01T16:30

россия

петр толстой

госдума рф

нато

совет европы

в мире

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что не предвидит "никакой объединительной повестки с Советом Европы" в ближайшие 10 лет."Я, честно говоря, никакой объединительной повестки не предвижу в ближайшие 10 лет", - сказал он в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".Толстой заметил, что связано это не только с тем, что страны ЕС и НАТО составляют в этой организации большинство. "Связано это с тем, что мы с вами, уважаемые парламентарии и сенаторы, до конца не осознаем интересы нашей страны в нашей внешней политике. Их нет", - сказал вице-спикер.

https://ria.ru/20210301/evropa-1599450560.html

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россия, петр толстой, госдума рф, нато, совет европы, в мире