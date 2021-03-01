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Толстой оценил возможность объединительной повестки с Советом Европы
Толстой оценил возможность объединительной повестки с Советом Европы
Вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что не предвидит "никакой объединительной повестки с Советом... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:25
2021-03-01T16:30
россия
петр толстой
госдума рф
нато
совет европы
в мире
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что не предвидит "никакой объединительной повестки с Советом Европы" в ближайшие 10 лет."Я, честно говоря, никакой объединительной повестки не предвижу в ближайшие 10 лет", - сказал он в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".Толстой заметил, что связано это не только с тем, что страны ЕС и НАТО составляют в этой организации большинство. "Связано это с тем, что мы с вами, уважаемые парламентарии и сенаторы, до конца не осознаем интересы нашей страны в нашей внешней политике. Их нет", - сказал вице-спикер.
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россия, петр толстой, госдума рф, нато, совет европы, в мире

Толстой оценил возможность объединительной повестки с Советом Европы

16:25 01.03.2021 (обновлено: 16:30 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что не предвидит "никакой объединительной повестки с Советом Европы" в ближайшие 10 лет.
"Я, честно говоря, никакой объединительной повестки не предвижу в ближайшие 10 лет", - сказал он в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".
Толстой заметил, что связано это не только с тем, что страны ЕС и НАТО составляют в этой организации большинство. "Связано это с тем, что мы с вами, уважаемые парламентарии и сенаторы, до конца не осознаем интересы нашей страны в нашей внешней политике. Их нет", - сказал вице-спикер.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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