Полиция в Ереване встала цепью между сторонниками и противниками Пашиняна
20:03 01.03.2021 (обновлено: 20:26 01.03.2021)
ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Полиция встала цепью между сторонниками и противниками премьера Никола Пашиняна в Ереване, чтобы не допустить столкновений между ними, передает корреспондент РИА Новости.
После окончания митинга сторонников Пашиняна, на котором, предположительно, собралось не меньше 10 тысяч человек, участники акции во главе с премьером прошли колонной по Еревану. Они двигались к месту столкновений 1 марта 2008 года, где во время разгона акций протеста оппозиции погибли десять человек. Когда колонна проходила по проспекту Маштоца мимо Оперы и поворота на проспект Баграмяна, к ним из лагеря оппозиции вышли несколько человек, которые стали выкрикивать оскорбления в адрес Пашиняна. Сторонники премьера, в свою очередь, пытались их перекричать, а потом бросились "на разборки".
Полиция оперативно отреагировала, развернув две цепи, тем самым преградив путь сторонникам премьера, которые уже были готовы свернуть на проспект Баграмяна в сторону лагеря оппозиции. Колонну сторонников Пашиняна замыкает целый эскорт из полицейских машин. Полицейские держат наготове колючую проволоку, чтобы оперативно разделить два лагеря.
В лагере оппозиции обстановка спокойная, там также находятся несколько тысяч человек.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.