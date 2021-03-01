https://ria.ru/20210301/erevan-1599508415.html

Полиция в Ереване встала цепью между сторонниками и противниками Пашиняна

Полиция в Ереване встала цепью между сторонниками и противниками Пашиняна

Полиция встала цепью между сторонниками и противниками премьера Никола Пашиняна в Ереване, чтобы не допустить столкновений между ними, передает корреспондент... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:03

2021-03-01T20:03

2021-03-01T20:26

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Полиция встала цепью между сторонниками и противниками премьера Никола Пашиняна в Ереване, чтобы не допустить столкновений между ними, передает корреспондент РИА Новости.После окончания митинга сторонников Пашиняна, на котором, предположительно, собралось не меньше 10 тысяч человек, участники акции во главе с премьером прошли колонной по Еревану. Они двигались к месту столкновений 1 марта 2008 года, где во время разгона акций протеста оппозиции погибли десять человек. Когда колонна проходила по проспекту Маштоца мимо Оперы и поворота на проспект Баграмяна, к ним из лагеря оппозиции вышли несколько человек, которые стали выкрикивать оскорбления в адрес Пашиняна. Сторонники премьера, в свою очередь, пытались их перекричать, а потом бросились "на разборки".Полиция оперативно отреагировала, развернув две цепи, тем самым преградив путь сторонникам премьера, которые уже были готовы свернуть на проспект Баграмяна в сторону лагеря оппозиции. Колонну сторонников Пашиняна замыкает целый эскорт из полицейских машин. Полицейские держат наготове колючую проволоку, чтобы оперативно разделить два лагеря.В лагере оппозиции обстановка спокойная, там также находятся несколько тысяч человек.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/pashinyan-1599503773.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/matvienko-1599464546.html

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Полиция встала между митингующими противниками и колонной во главе с Пашиняном Полиция встала между митингующими противниками и колонной во главе с Пашиняном 2021-03-01T20:03 true PT0M45S

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире