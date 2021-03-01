Замминистра энергетики Инюцына освободили от должности
20:20 01.03.2021 (обновлено: 21:05 01.03.2021)
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын во время панельной сессии "Модернизация и энергосбережение в России — вынужденные меры или открывающиеся возможности?" в рамках XIX Петербургского экономического форум
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Курировавший сферу газомоторного топлива Антон Инюцын освобожден от должности замминистра энергетики РФ, которую он занимал 8,5 лет, соответствующее распоряжение кабмина РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Освободить Инюцына Антона Юрьевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
Инюцын занимал эту должность с июля 2012 года. В его обязанности входили формирование позиции Минэнерго по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в отраслях ТЭК, координация и контроль развития рынка газомоторного топлива в России. Также он отвечал в министерстве за информационную открытость и систему "открытое правительство", принцип которой в прозрачности и подотчетности деятельности органов власти гражданам.
В феврале в Минэнерго РИА Новости сообщили, что министерство предложило правительству освободить от должностей замминистров Инюцына и Анатолия Тихонова. Одновременно с этим глава министерства Николай Шульгинов перераспределил обязанности между своими заместителями, не включив в список Тихонова и Инюцына. Их обязанности, согласно релизу Минэнерго, переданы замминистра Павлу Сорокину, Анатолию Яновскому и Анастасии Бондаренко.
В конце декабря министерство объявило об оптимизации своей структуры. Тогда были упразднены три департамента, которыми ведали Инюцын, Тихонов, а также замминистра Павел Сниккарс.
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