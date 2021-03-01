https://ria.ru/20210301/emblemata-1599145075.html

Завет сыну, или Дипломатический прием: секрет книги "Символы и эмблемата"

Завет сыну, или Дипломатический прием: секрет книги "Символы и эмблемата"

В годы Великого посольства молодой Петр интересовался на Западе всем и сразу. Однажды в поле его зрения попала загадочная книга – "Символы и эмблемата". Это... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:00

2021-03-01T10:00

2021-03-01T10:00

петр i

морская держава

морская держава

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599141116_0:23:809:478_1920x0_80_0_0_fd045112c84ace55e3c4330f4eab3716.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В годы Великого посольства молодой Петр интересовался на Западе всем и сразу. Однажды в поле его зрения попала загадочная книга – "Символы и эмблемата". Это издание сравнительно небольшого формата с огромным количеством пронумерованных гравюр (всего их 840). Каждая из гравюр имеет название на голландском – и объяснение этого названия на восьми языках, включая русский. При этом базовым языком книги является латынь – именно на ней составлен индексный указатель.Объяснения иногда являются цитатой из Библии, иногда поговоркой, иногда девизом. По своей структуре книга может напомнить современному читателю сборник афоризмов Козьмы Пруткова. Диковинное издание настолько впечатлило императора, что он заказал у голландцев ее русифицированную версию.В Европе такие книги тогда были в моде. Они сочетали в себе и сборник мудростей и своего рода комикс. Но интерес Петра к фолианту исследователи объясняют не только желанием следовать за книжными трендами. Есть несколько гипотез, чем же так зацепила Петра загадочная книга. "Отсель грозить мы будем шведу"Так, некоторые специалисты смогли разглядеть в книге хитроумный дипломатический прием. Якобы в такой форме Петр "грозил шведу". Другие считали, что Петр в эти годы увлекся собирательством диковин и книга стала одной из них. Стоит учесть, что именно в 1704 году был издан указ о начале сбора экспонатов "Кунсткамеры". Книга действительно была достаточно диковинной, чтобы поместить ее в такой музей. По еще одной версии "Символы и эмблемата" была адресована сыну Петра Алексею. Тот рос вдали от отца и имел склонность к тихой монастырской жизни. А вот к делам государственным чувствовал чуть ли не отвращение. Такое положение дел Петра, разумеется, не устраивало. С помощью книги император хотел наставить 15-летнего Алексея на путь истинный."Сыну в 1705 году было уже пятнадцать лет, он учился немецкому и французскому языкам; возможно, книга ему бы "зашла", но кому тогда предназначались остальные 799 экземпляров, ведь своих потешных полков у Алексея Петровича не было", – рассказал историк Сергей Минаев. К гадалке не ходиС высокой степенью достоверности можно сказать, что эта книга использовалась при наименовании кораблей и их художественном оформлении. По мотивам гравюр на новых кораблях вырезали эмблемы. Флотскую и судостроительную версию поддерживает и многоязычие издания. Приглашенным из западных стран мореходам, не владеющим русским языком, эта книга могла помочь освоиться. А русские люди могли с ее помощью привыкать к латыни и другим языкам."Если предположить, что эта книга была издана в первую очередь для иностранцев, нанятых или нанимаемых на русскую службу, многое встает на свои места. И место издания – Амстердам. И формат – по сути дела карманный. И система нумерации (при желании такую книгу можно было использовать в качестве ключа к шифру). И ее откровенно светский характер со множеством изображений на темы, с которыми русские люди сталкивались разве что в лубках", – сообщил историк Сергей Минаев. Даже спустя века книга не потеряла своей загадочности. Причем в самом буквальном смысле. Знатоки уверяют, что по изданию вполне можно гадать, как, например, по картам таро.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр i, морская держава, россия