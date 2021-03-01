Завет сыну, или Дипломатический прием: секрет книги "Символы и эмблемата"
© Фото : Общественное достояние"Пётр I в Дептфорде в 1698 году". Даниел Маклиз
© Фото : Общественное достояние
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В годы Великого посольства молодой Петр интересовался на Западе всем и сразу. Однажды в поле его зрения попала загадочная книга – "Символы и эмблемата". Это издание сравнительно небольшого формата с огромным количеством пронумерованных гравюр (всего их 840). Каждая из гравюр имеет название на голландском – и объяснение этого названия на восьми языках, включая русский. При этом базовым языком книги является латынь – именно на ней составлен индексный указатель.
Объяснения иногда являются цитатой из Библии, иногда поговоркой, иногда девизом. По своей структуре книга может напомнить современному читателю сборник афоризмов Козьмы Пруткова.
© Фото : Общественное достояние"Символы и эмблемата"
© Фото : Общественное достояние
"Символы и эмблемата"
Диковинное издание настолько впечатлило императора, что он заказал у голландцев ее русифицированную версию.
В Европе такие книги тогда были в моде. Они сочетали в себе и сборник мудростей и своего рода комикс. Но интерес Петра к фолианту исследователи объясняют не только желанием следовать за книжными трендами.
Есть несколько гипотез, чем же так зацепила Петра загадочная книга.
"Отсель грозить мы будем шведу"
Так, некоторые специалисты смогли разглядеть в книге хитроумный дипломатический прием. Якобы в такой форме Петр "грозил шведу".
"Например, эмблема №134 изображает три короны (традиционный символ Швеции) на одном копье – и девиз "Умри или победи". Действительно, после Нарвской битвы 1700 года шведская дипломатия старалась представить Россию слабой, а Петра обреченным. Книга могла быть одной из форм контрпропаганды", – отметил историк Сергей Минаев.
Другие считали, что Петр в эти годы увлекся собирательством диковин и книга стала одной из них. Стоит учесть, что именно в 1704 году был издан указ о начале сбора экспонатов "Кунсткамеры". Книга действительно была достаточно диковинной, чтобы поместить ее в такой музей.
По еще одной версии "Символы и эмблемата" была адресована сыну Петра Алексею. Тот рос вдали от отца и имел склонность к тихой монастырской жизни. А вот к делам государственным чувствовал чуть ли не отвращение. Такое положение дел Петра, разумеется, не устраивало. С помощью книги император хотел наставить 15-летнего Алексея на путь истинный.
© Фото : Общественное достояние"Беседа Петра I в Голландии". Неизвестный голландский художник. 1690-е гг.
© Фото : Общественное достояние
"Беседа Петра I в Голландии". Неизвестный голландский художник. 1690-е гг.
"Сыну в 1705 году было уже пятнадцать лет, он учился немецкому и французскому языкам; возможно, книга ему бы "зашла", но кому тогда предназначались остальные 799 экземпляров, ведь своих потешных полков у Алексея Петровича не было", – рассказал историк Сергей Минаев.
К гадалке не ходи
С высокой степенью достоверности можно сказать, что эта книга использовалась при наименовании кораблей и их художественном оформлении. По мотивам гравюр на новых кораблях вырезали эмблемы.
Флотскую и судостроительную версию поддерживает и многоязычие издания. Приглашенным из западных стран мореходам, не владеющим русским языком, эта книга могла помочь освоиться. А русские люди могли с ее помощью привыкать к латыни и другим языкам.
© Фото : Общественное достояние"Символы и эмблемата"
© Фото : Общественное достояние
"Символы и эмблемата"
"Если предположить, что эта книга была издана в первую очередь для иностранцев, нанятых или нанимаемых на русскую службу, многое встает на свои места. И место издания – Амстердам. И формат – по сути дела карманный. И система нумерации (при желании такую книгу можно было использовать в качестве ключа к шифру). И ее откровенно светский характер со множеством изображений на темы, с которыми русские люди сталкивались разве что в лубках", – сообщил историк Сергей Минаев.
Даже спустя века книга не потеряла своей загадочности. Причем в самом буквальном смысле. Знатоки уверяют, что по изданию вполне можно гадать, как, например, по картам таро.