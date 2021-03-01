Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава
Морская держава
https://ria.ru/20210301/emblemata-1599145075.html
Завет сыну, или Дипломатический прием: секрет книги "Символы и эмблемата"
Завет сыну, или Дипломатический прием: секрет книги "Символы и эмблемата"
В годы Великого посольства молодой Петр интересовался на Западе всем и сразу. Однажды в поле его зрения попала загадочная книга – "Символы и эмблемата". Это... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:00
2021-03-01T10:00
петр i
морская держава
морская держава
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599141116_0:23:809:478_1920x0_80_0_0_fd045112c84ace55e3c4330f4eab3716.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В годы Великого посольства молодой Петр интересовался на Западе всем и сразу. Однажды в поле его зрения попала загадочная книга – "Символы и эмблемата". Это издание сравнительно небольшого формата с огромным количеством пронумерованных гравюр (всего их 840). Каждая из гравюр имеет название на голландском – и объяснение этого названия на восьми языках, включая русский. При этом базовым языком книги является латынь – именно на ней составлен индексный указатель.Объяснения иногда являются цитатой из Библии, иногда поговоркой, иногда девизом. По своей структуре книга может напомнить современному читателю сборник афоризмов Козьмы Пруткова. Диковинное издание настолько впечатлило императора, что он заказал у голландцев ее русифицированную версию.В Европе такие книги тогда были в моде. Они сочетали в себе и сборник мудростей и своего рода комикс. Но интерес Петра к фолианту исследователи объясняют не только желанием следовать за книжными трендами. Есть несколько гипотез, чем же так зацепила Петра загадочная книга. "Отсель грозить мы будем шведу"Так, некоторые специалисты смогли разглядеть в книге хитроумный дипломатический прием. Якобы в такой форме Петр "грозил шведу". Другие считали, что Петр в эти годы увлекся собирательством диковин и книга стала одной из них. Стоит учесть, что именно в 1704 году был издан указ о начале сбора экспонатов "Кунсткамеры". Книга действительно была достаточно диковинной, чтобы поместить ее в такой музей. По еще одной версии "Символы и эмблемата" была адресована сыну Петра Алексею. Тот рос вдали от отца и имел склонность к тихой монастырской жизни. А вот к делам государственным чувствовал чуть ли не отвращение. Такое положение дел Петра, разумеется, не устраивало. С помощью книги император хотел наставить 15-летнего Алексея на путь истинный."Сыну в 1705 году было уже пятнадцать лет, он учился немецкому и французскому языкам; возможно, книга ему бы "зашла", но кому тогда предназначались остальные 799 экземпляров, ведь своих потешных полков у Алексея Петровича не было", – рассказал историк Сергей Минаев. К гадалке не ходиС высокой степенью достоверности можно сказать, что эта книга использовалась при наименовании кораблей и их художественном оформлении. По мотивам гравюр на новых кораблях вырезали эмблемы. Флотскую и судостроительную версию поддерживает и многоязычие издания. Приглашенным из западных стран мореходам, не владеющим русским языком, эта книга могла помочь освоиться. А русские люди могли с ее помощью привыкать к латыни и другим языкам."Если предположить, что эта книга была издана в первую очередь для иностранцев, нанятых или нанимаемых на русскую службу, многое встает на свои места. И место издания – Амстердам. И формат – по сути дела карманный. И система нумерации (при желании такую книгу можно было использовать в качестве ключа к шифру). И ее откровенно светский характер со множеством изображений на темы, с которыми русские люди сталкивались разве что в лубках", – сообщил историк Сергей Минаев. Даже спустя века книга не потеряла своей загадочности. Причем в самом буквальном смысле. Знатоки уверяют, что по изданию вполне можно гадать, как, например, по картам таро.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599141116_71:0:738:500_1920x0_80_0_0_7765f769f127a0a6de152df7112e5ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр i, морская держава, россия

Завет сыну, или Дипломатический прием: секрет книги "Символы и эмблемата"

10:00 01.03.2021
 
© Фото : Общественное достояние"Пётр I в Дептфорде в 1698 году". Даниел Маклиз
Пётр I в Дептфорде в 1698 году. Даниел Маклиз - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Общественное достояние
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В годы Великого посольства молодой Петр интересовался на Западе всем и сразу. Однажды в поле его зрения попала загадочная книга – "Символы и эмблемата". Это издание сравнительно небольшого формата с огромным количеством пронумерованных гравюр (всего их 840). Каждая из гравюр имеет название на голландском – и объяснение этого названия на восьми языках, включая русский. При этом базовым языком книги является латынь – именно на ней составлен индексный указатель.
Объяснения иногда являются цитатой из Библии, иногда поговоркой, иногда девизом. По своей структуре книга может напомнить современному читателю сборник афоризмов Козьмы Пруткова.
© Фото : Общественное достояние"Символы и эмблемата"
Символы и эмблемата - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Общественное достояние
"Символы и эмблемата"
Диковинное издание настолько впечатлило императора, что он заказал у голландцев ее русифицированную версию.
В Европе такие книги тогда были в моде. Они сочетали в себе и сборник мудростей и своего рода комикс. Но интерес Петра к фолианту исследователи объясняют не только желанием следовать за книжными трендами.
Есть несколько гипотез, чем же так зацепила Петра загадочная книга.

"Отсель грозить мы будем шведу"

Так, некоторые специалисты смогли разглядеть в книге хитроумный дипломатический прием. Якобы в такой форме Петр "грозил шведу".
"Например, эмблема №134 изображает три короны (традиционный символ Швеции) на одном копье – и девиз "Умри или победи". Действительно, после Нарвской битвы 1700 года шведская дипломатия старалась представить Россию слабой, а Петра обреченным. Книга могла быть одной из форм контрпропаганды", – отметил историк Сергей Минаев.
Другие считали, что Петр в эти годы увлекся собирательством диковин и книга стала одной из них. Стоит учесть, что именно в 1704 году был издан указ о начале сбора экспонатов "Кунсткамеры". Книга действительно была достаточно диковинной, чтобы поместить ее в такой музей.
По еще одной версии "Символы и эмблемата" была адресована сыну Петра Алексею. Тот рос вдали от отца и имел склонность к тихой монастырской жизни. А вот к делам государственным чувствовал чуть ли не отвращение. Такое положение дел Петра, разумеется, не устраивало. С помощью книги император хотел наставить 15-летнего Алексея на путь истинный.
© Фото : Общественное достояние"Беседа Петра I в Голландии". Неизвестный голландский художник. 1690-е гг.
Беседа Петра I в Голландии. Неизвестный голландский художник. 1690-е гг. - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Общественное достояние
"Беседа Петра I в Голландии". Неизвестный голландский художник. 1690-е гг.
"Сыну в 1705 году было уже пятнадцать лет, он учился немецкому и французскому языкам; возможно, книга ему бы "зашла", но кому тогда предназначались остальные 799 экземпляров, ведь своих потешных полков у Алексея Петровича не было", – рассказал историк Сергей Минаев.

К гадалке не ходи

С высокой степенью достоверности можно сказать, что эта книга использовалась при наименовании кораблей и их художественном оформлении. По мотивам гравюр на новых кораблях вырезали эмблемы.
Флотскую и судостроительную версию поддерживает и многоязычие издания. Приглашенным из западных стран мореходам, не владеющим русским языком, эта книга могла помочь освоиться. А русские люди могли с ее помощью привыкать к латыни и другим языкам.
© Фото : Общественное достояние"Символы и эмблемата"
Символы и эмблемата - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Общественное достояние
"Символы и эмблемата"
"Если предположить, что эта книга была издана в первую очередь для иностранцев, нанятых или нанимаемых на русскую службу, многое встает на свои места. И место издания – Амстердам. И формат – по сути дела карманный. И система нумерации (при желании такую книгу можно было использовать в качестве ключа к шифру). И ее откровенно светский характер со множеством изображений на темы, с которыми русские люди сталкивались разве что в лубках", – сообщил историк Сергей Минаев.
Даже спустя века книга не потеряла своей загадочности. Причем в самом буквальном смысле. Знатоки уверяют, что по изданию вполне можно гадать, как, например, по картам таро.
 
Морская державаПетр IМорская державаРоссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния