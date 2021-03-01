https://ria.ru/20210301/dtp-1599431894.html

В Астрахани завели дело после ДТП с полуголым сыном экс-депутата

В Астрахани завели дело после ДТП с полуголым сыном экс-депутата

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с пострадавшими в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:04

2021-03-01T14:04

2021-03-01T14:04

россия

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с пострадавшими в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.Полиция не называет имя предполагаемого виновника, но власти региона сообщали, что речь о сыне бывшего депутата областной Думы Василия Леванова Артеме."Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказал представитель УМВД.По данным полиции, в воскресенье Toyota Camry столкнулась с Hyundai Solaris и наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу. Пешеходы - мужчина и его супруга, а также водитель второй иномарки были доставлены в больницу с переломами.Предполагаемый виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался, несмотря на признаки опьянения. Как сообщал РИА Новости источник, мужчина вел себя неадекватно - был "частично без одежды" и сопротивлялся полицейским.По данным пресс-службы губернатора региона, за рулем находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области Василия Леванова Артем. Ряд СМИ сообщал, что в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.Как установили полицейские, у предполагаемого виновника ДТП есть неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, а на момент аварии он уклонялся от исполнения административного наказания (детали не раскрывались).

https://ria.ru/20210129/dtp-1595163712.html

https://ria.ru/20210217/saratov-1597785784.html

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астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иномарка сбила пешеходов в Астрахани Сын бывшего депутата Думы Астраханской области находился за рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани. По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга. 2021-03-01T14:04 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, астрахань, астраханская область, происшествия