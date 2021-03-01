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В Астрахани завели дело после ДТП с полуголым сыном экс-депутата
В Астрахани завели дело после ДТП с полуголым сыном экс-депутата
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с пострадавшими в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:04
2021-03-01T14:04
россия
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с пострадавшими в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.Полиция не называет имя предполагаемого виновника, но власти региона сообщали, что речь о сыне бывшего депутата областной Думы Василия Леванова Артеме."Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказал представитель УМВД.По данным полиции, в воскресенье Toyota Camry столкнулась с Hyundai Solaris и наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу. Пешеходы - мужчина и его супруга, а также водитель второй иномарки были доставлены в больницу с переломами.Предполагаемый виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался, несмотря на признаки опьянения. Как сообщал РИА Новости источник, мужчина вел себя неадекватно - был "частично без одежды" и сопротивлялся полицейским.По данным пресс-службы губернатора региона, за рулем находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области Василия Леванова Артем. Ряд СМИ сообщал, что в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.Как установили полицейские, у предполагаемого виновника ДТП есть неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, а на момент аварии он уклонялся от исполнения административного наказания (детали не раскрывались).
https://ria.ru/20210129/dtp-1595163712.html
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россия
астрахань
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Иномарка сбила пешеходов в Астрахани
Сын бывшего депутата Думы Астраханской области находился за рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани. По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, астрахань, астраханская область, происшествия

В Астрахани завели дело после ДТП с полуголым сыном экс-депутата

14:04 01.03.2021
 
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с пострадавшими в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.
Полиция не называет имя предполагаемого виновника, но власти региона сообщали, что речь о сыне бывшего депутата областной Думы Василия Леванова Артеме.
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"Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказал представитель УМВД.
По данным полиции, в воскресенье Toyota Camry столкнулась с Hyundai Solaris и наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу. Пешеходы - мужчина и его супруга, а также водитель второй иномарки были доставлены в больницу с переломами.
Предполагаемый виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался, несмотря на признаки опьянения. Как сообщал РИА Новости источник, мужчина вел себя неадекватно - был "частично без одежды" и сопротивлялся полицейским.
По данным пресс-службы губернатора региона, за рулем находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области Василия Леванова Артем. Ряд СМИ сообщал, что в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.
Как установили полицейские, у предполагаемого виновника ДТП есть неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, а на момент аварии он уклонялся от исполнения административного наказания (детали не раскрывались).
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