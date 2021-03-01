https://ria.ru/20210301/dtp-1599431894.html
В Астрахани завели дело после ДТП с полуголым сыном экс-депутата
В Астрахани завели дело после ДТП с полуголым сыном экс-депутата
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с пострадавшими в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:04
2021-03-01T14:04
2021-03-01T14:04
россия
астрахань
астраханская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599351504_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_100e6523bbc4c0d356e991e095a6014c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с пострадавшими в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.Полиция не называет имя предполагаемого виновника, но власти региона сообщали, что речь о сыне бывшего депутата областной Думы Василия Леванова Артеме."Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказал представитель УМВД.По данным полиции, в воскресенье Toyota Camry столкнулась с Hyundai Solaris и наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу. Пешеходы - мужчина и его супруга, а также водитель второй иномарки были доставлены в больницу с переломами.Предполагаемый виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался, несмотря на признаки опьянения. Как сообщал РИА Новости источник, мужчина вел себя неадекватно - был "частично без одежды" и сопротивлялся полицейским.По данным пресс-службы губернатора региона, за рулем находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области Василия Леванова Артем. Ряд СМИ сообщал, что в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.Как установили полицейские, у предполагаемого виновника ДТП есть неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, а на момент аварии он уклонялся от исполнения административного наказания (детали не раскрывались).
https://ria.ru/20210129/dtp-1595163712.html
https://ria.ru/20210217/saratov-1597785784.html
россия
астрахань
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599351504_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_bc1233d767fe5005ea5a78e21390d668.jpg
Иномарка сбила пешеходов в Астрахани
Сын бывшего депутата Думы Астраханской области находился за рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани. По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.
2021-03-01T14:04
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астрахань, астраханская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с пострадавшими в Астрахани
, сообщил РИА Новости представитель УМВД России
по Астраханской области
.
Полиция не называет имя предполагаемого виновника, но власти региона сообщали, что речь о сыне бывшего депутата областной Думы Василия Леванова Артеме.
"Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказал представитель УМВД.
По данным полиции, в воскресенье Toyota Camry столкнулась с Hyundai Solaris и наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу. Пешеходы - мужчина и его супруга, а также водитель второй иномарки были доставлены в больницу с переломами.
Предполагаемый виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался, несмотря на признаки опьянения. Как сообщал РИА Новости источник, мужчина вел себя неадекватно - был "частично без одежды" и сопротивлялся полицейским.
По данным пресс-службы губернатора региона, за рулем находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области Василия Леванова Артем. Ряд СМИ сообщал, что в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.
Как установили полицейские, у предполагаемого виновника ДТП есть неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, а на момент аварии он уклонялся от исполнения административного наказания (детали не раскрывались).