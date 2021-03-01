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https://ria.ru/20210301/donbass-1599428844.html
В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
Высказывания представителей Киева о возможности "освободить" Донбасс в течение 10 лет являются милитаристскими, заявил РИА Новости пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:53
2021-03-01T13:53
донецкая народная республика
красный крест
оон
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Высказывания представителей Киева о возможности "освободить" Донбасс в течение 10 лет являются милитаристскими, заявил РИА Новости пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Ранее представитель общественности от Киева в контактной группе, журналист Сергей Гармаш предположил, что власти Украины смогут "освободить Донбасс" в ближайшие десять лет."Украинская делегация в контактной группе с начала года всеми силами демонстрирует свою милитаристскую риторику. Не исключением стали и входящие в делегацию Украины общественные эксперты… Хочется уточнить у общественного эксперта украинской стороны, от кого конкретно он и киевская власть собираются "освобождать" Донбасс", - заявил Московский.Он напомнил, что последние недели украинские силовики значительно усилили интенсивность обстрелов республики, в том числе из тяжелого вооружения. Кроме того, по его словам, со стороны Киева предпринимаются попытки политического давления через препятствование пропуску гуманитарных грузов ООН и Красного Креста в республику."Все эти действия позволяют сделать вывод, что господин Гармаш и его руководство ставит перед собой цель "освободить" Донбасс в том числе от мирного населения, которое в силу своей гражданской позиции так неугодно украинским властям. ДНР не допустит этого", - добавил Московский.Он отметил, что республика по-прежнему привержена минским соглашениям, но "в случае роста угрозы для гражданского населения, ДНР способна адекватно ответить на любые агрессивные действия со стороны официального Киева".
https://ria.ru/20210226/obstrel-1599039959.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/donbass--1598664108.html
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донецкая народная республика, красный крест, оон, киев, украина, в мире

В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса

13:53 01.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Высказывания представителей Киева о возможности "освободить" Донбасс в течение 10 лет являются милитаристскими, заявил РИА Новости пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.
Ранее представитель общественности от Киева в контактной группе, журналист Сергей Гармаш предположил, что власти Украины смогут "освободить Донбасс" в ближайшие десять лет.
Военнослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновени - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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"Украинская делегация в контактной группе с начала года всеми силами демонстрирует свою милитаристскую риторику. Не исключением стали и входящие в делегацию Украины общественные эксперты… Хочется уточнить у общественного эксперта украинской стороны, от кого конкретно он и киевская власть собираются "освобождать" Донбасс", - заявил Московский.
Он напомнил, что последние недели украинские силовики значительно усилили интенсивность обстрелов республики, в том числе из тяжелого вооружения. Кроме того, по его словам, со стороны Киева предпринимаются попытки политического давления через препятствование пропуску гуманитарных грузов ООН и Красного Креста в республику.
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"Все эти действия позволяют сделать вывод, что господин Гармаш и его руководство ставит перед собой цель "освободить" Донбасс в том числе от мирного населения, которое в силу своей гражданской позиции так неугодно украинским властям. ДНР не допустит этого", - добавил Московский.
Он отметил, что республика по-прежнему привержена минским соглашениям, но "в случае роста угрозы для гражданского населения, ДНР способна адекватно ответить на любые агрессивные действия со стороны официального Киева".
 
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