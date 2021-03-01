В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Высказывания представителей Киева о возможности "освободить" Донбасс в течение 10 лет являются милитаристскими, заявил РИА Новости пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.
Ранее представитель общественности от Киева в контактной группе, журналист Сергей Гармаш предположил, что власти Украины смогут "освободить Донбасс" в ближайшие десять лет.
"Украинская делегация в контактной группе с начала года всеми силами демонстрирует свою милитаристскую риторику. Не исключением стали и входящие в делегацию Украины общественные эксперты… Хочется уточнить у общественного эксперта украинской стороны, от кого конкретно он и киевская власть собираются "освобождать" Донбасс", - заявил Московский.
Он напомнил, что последние недели украинские силовики значительно усилили интенсивность обстрелов республики, в том числе из тяжелого вооружения. Кроме того, по его словам, со стороны Киева предпринимаются попытки политического давления через препятствование пропуску гуманитарных грузов ООН и Красного Креста в республику.
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"Все эти действия позволяют сделать вывод, что господин Гармаш и его руководство ставит перед собой цель "освободить" Донбасс в том числе от мирного населения, которое в силу своей гражданской позиции так неугодно украинским властям. ДНР не допустит этого", - добавил Московский.
Он отметил, что республика по-прежнему привержена минским соглашениям, но "в случае роста угрозы для гражданского населения, ДНР способна адекватно ответить на любые агрессивные действия со стороны официального Киева".