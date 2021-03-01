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В Госдуме допустили, что доклад о Навальном в ООН сделан под давлением
В Госдуме допустили, что доклад о Навальном в ООН сделан под давлением
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя заявление спецдокладчиков ООН об ответственности России за "отравление" Алексея Навального, отметил, что... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T22:14
2021-03-01T22:16
россия
руслан бальбек
алексей навальный
госдума рф
москва
оон
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя заявление спецдокладчиков ООН об ответственности России за "отравление" Алексея Навального, отметил, что заявление сделано, скорее, под давлением, либо кому-то в угоду, но точно не в объективном ключе.Ранее спецдокладчики ООН заявили, что Россия несет ответственность за "отравление" Навального и призвали провести международное расследование по этой ситуации, но заявили, что расследование должно идти под юрисдикцией России. При этом они констатировали, что Германия, Франция и Швеция, в лабораториях которых, как утверждали власти этих стран, проводились анализы вещества, "отравившего" Навального, не ответили на соответствующие запросы России о содействии в расследовании."К сожалению, мы часто слышим от ООН обвинения, не подкрепленные фактами: про якобы гонения в Крыму, про якобы репрессии мусульман и унижение крымских татар... И на фоне всей этой ситуации вызывает сожаление, что Организация Объединённых Наций делает заявление в пользу политических инсинуаций, а не подтвержденных фактов или проведённых объективных расследований на месте. Это заявление ООН, скорее, сделано либо под давлением, либо кому-то в угоду, но уж точно оно не в объективном ключе", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат также отметил, что, "по мнению американских политтехнологов", ситуация с Навальным должна была создать революционную ситуацию в РФ."Но этим господам умом Россию не понять и аршином общим не измерить. Все пошло не так. Зачинщиков беспорядков осудили все, даже те, у кого были претензии к правительству. Революция не случилась, а Навальный вместо триумфа поехал в тюрьму, ведь Россия - это не Украина", - добавил Бальбек.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599487183.html
https://ria.ru/20210301/novichok-1599504152.html
https://ria.ru/20210301/doklad-1599482891.html
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россия, руслан бальбек, алексей навальный, госдума рф, москва, оон, берлин (город), в мире

В Госдуме допустили, что доклад о Навальном в ООН сделан под давлением

22:14 01.03.2021 (обновлено: 22:16 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН
Аллея флагов возле здания ООН - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя заявление спецдокладчиков ООН об ответственности России за "отравление" Алексея Навального, отметил, что заявление сделано, скорее, под давлением, либо кому-то в угоду, но точно не в объективном ключе.
Ранее спецдокладчики ООН заявили, что Россия несет ответственность за "отравление" Навального и призвали провести международное расследование по этой ситуации, но заявили, что расследование должно идти под юрисдикцией России. При этом они констатировали, что Германия, Франция и Швеция, в лабораториях которых, как утверждали власти этих стран, проводились анализы вещества, "отравившего" Навального, не ответили на соответствующие запросы России о содействии в расследовании.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Спецдокладчики ООН обвинили Россию в "отравлении" Навального
"К сожалению, мы часто слышим от ООН обвинения, не подкрепленные фактами: про якобы гонения в Крыму, про якобы репрессии мусульман и унижение крымских татар... И на фоне всей этой ситуации вызывает сожаление, что Организация Объединённых Наций делает заявление в пользу политических инсинуаций, а не подтвержденных фактов или проведённых объективных расследований на месте. Это заявление ООН, скорее, сделано либо под давлением, либо кому-то в угоду, но уж точно оно не в объективном ключе", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также отметил, что, "по мнению американских политтехнологов", ситуация с Навальным должна была создать революционную ситуацию в РФ.
"Но этим господам умом Россию не понять и аршином общим не измерить. Все пошло не так. Зачинщиков беспорядков осудили все, даже те, у кого были претензии к правительству. Революция не случилась, а Навальный вместо триумфа поехал в тюрьму, ведь Россия - это не Украина", - добавил Бальбек.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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В пробах Навального нашли новый вид "Новичка", заявила спецдокладчик ООН
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 18:05
Захарова прокомментировала доклад СПЧ ООН по Навальному
 
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