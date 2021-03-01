https://ria.ru/20210301/dobrye-serdtsem-zhiteli-kaliningrada-sobrali-dengi-na-velosiped-dvorniku-1599417096.html

Добрые сердцем: жители Калининграда собрали деньги на велосипед дворнику

Добрые сердцем: жители Калининграда собрали деньги на велосипед дворнику

Вот уже два года дворник Владимир Струдзь ходит на работу пешком. Его единственный личный транспорт - велосипед - украли.

2021-03-01T13:08

2021-03-01T13:08

2021-03-01T13:16

хорошие новости

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Местная жительница Ольга Быкова узнала, что в юности дворник занимался велоспортом, а сейчас велосипед для него любимое хобби и самое удобное средство передвижения. Ольга решила сделать Володе подарок и рассказала об этом в своем блоге в Instagram. Неравнодушные горожане собрали нужную сумму за сутки. Для Владимира новый велосипед стал приятным сюрпризом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Добрые сердцем: жители Калининграда собрали деньги на велосипед дворнику Вот уже два года дворник Владимир Струдзь ходит на работу пешком. Его единственный личный транспорт - велосипед - украли. Местная жительница Ольга Быкова узнала, что в юности дворник занимался велоспортом, а сейчас велосипед для него любимое хобби и самое удобное средство передвижения. Ольга решила сделать Володе подарок и рассказала об этом в своем блоге в Instagram. Неравнодушные горожане собрали нужную сумму за сутки. Для Владимира новый велосипед стал приятным сюрпризом. 2021-03-01T13:08 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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