https://ria.ru/20210301/dobrye-serdtsem-zhiteli-kaliningrada-sobrali-dengi-na-velosiped-dvorniku-1599417096.html
Добрые сердцем: жители Калининграда собрали деньги на велосипед дворнику
Добрые сердцем: жители Калининграда собрали деньги на велосипед дворнику
Вот уже два года дворник Владимир Струдзь ходит на работу пешком. Его единственный личный транспорт - велосипед - украли.
2021-03-01T13:08
2021-03-01T13:08
2021-03-01T13:16
хорошие новости
видео
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Местная жительница Ольга Быкова узнала, что в юности дворник занимался велоспортом, а сейчас велосипед для него любимое хобби и самое удобное средство передвижения. Ольга решила сделать Володе подарок и рассказала об этом в своем блоге в Instagram. Неравнодушные горожане собрали нужную сумму за сутки. Для Владимира новый велосипед стал приятным сюрпризом.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599415756_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_4d885ff698e2eeb34364ddb91f6a3201.jpg
Добрые сердцем: жители Калининграда собрали деньги на велосипед дворнику
Вот уже два года дворник Владимир Струдзь ходит на работу пешком. Его единственный личный транспорт - велосипед - украли. Местная жительница Ольга Быкова узнала, что в юности дворник занимался велоспортом, а сейчас велосипед для него любимое хобби и самое удобное средство передвижения. Ольга решила сделать Володе подарок и рассказала об этом в своем блоге в Instagram. Неравнодушные горожане собрали нужную сумму за сутки. Для Владимира новый велосипед стал приятным сюрпризом.
2021-03-01T13:08
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Добрые сердцем: жители Калининграда собрали деньги на велосипед дворнику
Вот уже два года дворник Владимир Струдзь ходит на работу пешком. Его единственный личный транспорт - велосипед - украли.
2021-03-01T13:08
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PT1M33S
Добрые сердцем: жители Калининграда собрали деньги на велосипед дворнику
13:08 01.03.2021 (обновлено: 13:16 01.03.2021)
Вот уже два года дворник Владимир Струдзь ходит на работу пешком. Его единственный личный транспорт - велосипед - украли.