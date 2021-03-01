https://ria.ru/20210301/den-pravoslavnoy-knigi--1599445447.html

Онлайн-конференция ко Дню православной книги

Онлайн-конференция ко Дню православной книги

11 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

2021-03-01T15:17

2021-03-01T15:17

2021-03-01T15:17

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ; - руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий СУЧКОВ; - писатель, главный редактор издательства "Даниловский благовестник" Владимир МАЛЯГИН.14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая точно датированная печатная книга Ивана Федорова "Апостол". С 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память об этом праздник книги проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви. Какие мероприятия состоятся в рамках предстоящих торжеств?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы