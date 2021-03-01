Онлайн-конференция ко Дню православной книги
11 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий СУЧКОВ;
- писатель, главный редактор издательства "Даниловский благовестник" Владимир МАЛЯГИН.
14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая точно датированная печатная книга Ивана Федорова "Апостол". С 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память об этом праздник книги проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви. Какие мероприятия состоятся в рамках предстоящих торжеств?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий СУЧКОВ;
- писатель, главный редактор издательства "Даниловский благовестник" Владимир МАЛЯГИН.
14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая точно датированная печатная книга Ивана Федорова "Апостол". С 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память об этом праздник книги проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви. Какие мероприятия состоятся в рамках предстоящих торжеств?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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