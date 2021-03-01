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В Челябинске экскаватор столкнулся с легковушкой и автобусом
В Челябинске экскаватор столкнулся с легковушкой и автобусом
Водитель погрузчика-экскаватора столкнулся с легковушкой в Челябинске и врезался в автобус, тот съехал в кювет, в результате ДТП пострадали трое, сообщили РИА... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:38
2021-03-01T10:38
россия
гумвд
угибдд
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар – РИА Новости. Водитель погрузчика-экскаватора столкнулся с легковушкой в Челябинске и врезался в автобус, тот съехал в кювет, в результате ДТП пострадали трое, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Челябинску.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, пользователи разместили фото съехавшего с моста в овраг автобуса.По данным УГИБДД, ДТП произошло в 08.10 (06.10 мск) 1 марта на Троицком тракте."Водитель 1983 года рождения, управляя погрузчиком-экскаватором JBC, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2112", после чего экскаватор совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом Hyundai №133. После чего автобус наехал на барьерное ограждение и выехал за пределы проезжей части. Медицинская помощь потребовалась водителю ВАЗ и двум пассажирам автобуса", - сказал собеседник агентства.Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, характер полученных ими травм уточняется, добавили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горздрава, в автобусе ехали 8 пассажиров, на место аварии были направлены пять бригад скорой медпомощи, в том числе две реанимационные бригады. Пострадавших двое: мужчина и женщина, оба госпитализированы в областную клиническую больницу №3. Еще пять человек осмотрены медиками на месте - это водители автобуса и экскаватора и три пассажира автобуса, - у всех ушибы, они отказались от госпитализации, уточнил горздрав.
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россия, гумвд, угибдд, челябинск, происшествия

В Челябинске экскаватор столкнулся с легковушкой и автобусом

10:38 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар – РИА Новости. Водитель погрузчика-экскаватора столкнулся с легковушкой в Челябинске и врезался в автобус, тот съехал в кювет, в результате ДТП пострадали трое, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Челябинску.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, пользователи разместили фото съехавшего с моста в овраг автобуса.
По данным УГИБДД, ДТП произошло в 08.10 (06.10 мск) 1 марта на Троицком тракте.
"Водитель 1983 года рождения, управляя погрузчиком-экскаватором JBC, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2112", после чего экскаватор совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом Hyundai №133. После чего автобус наехал на барьерное ограждение и выехал за пределы проезжей части. Медицинская помощь потребовалась водителю ВАЗ и двум пассажирам автобуса", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, характер полученных ими травм уточняется, добавили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горздрава, в автобусе ехали 8 пассажиров, на место аварии были направлены пять бригад скорой медпомощи, в том числе две реанимационные бригады. Пострадавших двое: мужчина и женщина, оба госпитализированы в областную клиническую больницу №3. Еще пять человек осмотрены медиками на месте - это водители автобуса и экскаватора и три пассажира автобуса, - у всех ушибы, они отказались от госпитализации, уточнил горздрав.
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