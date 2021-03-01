https://ria.ru/20210301/bumaga-1599462571.html

В Вологодской области будут производить жиростойкую биоразлагаемую бумагу

В Вологодской области будут производить жиростойкую биоразлагаемую бумагу

В Вологодской области к 2023 году на промышленной площадке в городе Соколе запустят производство жиростойкой небеленой бумаги, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:55

2021-03-01T16:55

2021-03-01T16:55

вологодская область

сокол

вологодская область

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ВОЛОГДА, 1 мар – РИА Новости. В Вологодской области к 2023 году на промышленной площадке в городе Соколе запустят производство жиростойкой небеленой бумаги, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.Жиростойкая биоразлагаемая бумага используется в качестве альтернативы пластиковой упаковке. Компания "Сегежа груп" намерена вложить в проект более 11 миллиардов рублей.Глава региона также отметил, что инвестпроект предполагает строительство новых очистных сооружений, реконструкцию ТЭЦ и другой городской инфраструктуры. Все это позволит снизить нагрузку на городскую систему очистных сооружения Сокола, привести показатели воздействия предприятия на окружающую среду к минимальным значениям. Кроме того, будут созданы более 100 рабочих мест.

https://ria.ru/20201207/gazifikatsiya-1588041251.html

сокол

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сокол, вологодская область