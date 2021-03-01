В Вологодской области будут производить жиростойкую биоразлагаемую бумагу
© Фото : ВКонтакте / Губернатор Вологодской области Олег КувшинниковГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Правления ООО "УК "Сегежа Групп" Михаил Шамолин
ВОЛОГДА, 1 мар – РИА Новости. В Вологодской области к 2023 году на промышленной площадке в городе Соколе запустят производство жиростойкой небеленой бумаги, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.
Жиростойкая биоразлагаемая бумага используется в качестве альтернативы пластиковой упаковке. Компания "Сегежа груп" намерена вложить в проект более 11 миллиардов рублей.
"Вологодская область заинтересована в привлечении инвестиций в сферу лесозаготовки и лесопереработки. Постепенно Вологодчина превращается в инновационный регион по выпуску новых видов продукции, которые пока не производятся в стране", – сказал губернатор региона Олег Кувшинников, подписывая протокол о долгосрочном сотрудничестве между компанией "Сегежа групп" и правительством области.
Глава региона также отметил, что инвестпроект предполагает строительство новых очистных сооружений, реконструкцию ТЭЦ и другой городской инфраструктуры. Все это позволит снизить нагрузку на городскую систему очистных сооружения Сокола, привести показатели воздействия предприятия на окружающую среду к минимальным значениям. Кроме того, будут созданы более 100 рабочих мест.