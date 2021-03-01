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Вологодская область
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В Вологодской области будут производить жиростойкую биоразлагаемую бумагу
В Вологодской области будут производить жиростойкую биоразлагаемую бумагу
В Вологодской области к 2023 году на промышленной площадке в городе Соколе запустят производство жиростойкой небеленой бумаги, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:55
2021-03-01T16:55
вологодская область
сокол
вологодская область
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ВОЛОГДА, 1 мар – РИА Новости. В Вологодской области к 2023 году на промышленной площадке в городе Соколе запустят производство жиростойкой небеленой бумаги, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.Жиростойкая биоразлагаемая бумага используется в качестве альтернативы пластиковой упаковке. Компания "Сегежа груп" намерена вложить в проект более 11 миллиардов рублей.Глава региона также отметил, что инвестпроект предполагает строительство новых очистных сооружений, реконструкцию ТЭЦ и другой городской инфраструктуры. Все это позволит снизить нагрузку на городскую систему очистных сооружения Сокола, привести показатели воздействия предприятия на окружающую среду к минимальным значениям. Кроме того, будут созданы более 100 рабочих мест.
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сокол, вологодская область

В Вологодской области будут производить жиростойкую биоразлагаемую бумагу

16:55 01.03.2021
 
© Фото : ВКонтакте / Губернатор Вологодской области Олег КувшинниковГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Правления ООО "УК "Сегежа Групп" Михаил Шамолин
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Правления ООО УК Сегежа Групп Михаил Шамолин - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : ВКонтакте / Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
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ВОЛОГДА, 1 мар – РИА Новости. В Вологодской области к 2023 году на промышленной площадке в городе Соколе запустят производство жиростойкой небеленой бумаги, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.
Жиростойкая биоразлагаемая бумага используется в качестве альтернативы пластиковой упаковке. Компания "Сегежа груп" намерена вложить в проект более 11 миллиардов рублей.
"Вологодская область заинтересована в привлечении инвестиций в сферу лесозаготовки и лесопереработки. Постепенно Вологодчина превращается в инновационный регион по выпуску новых видов продукции, которые пока не производятся в стране", – сказал губернатор региона Олег Кувшинников, подписывая протокол о долгосрочном сотрудничестве между компанией "Сегежа групп" и правительством области.
Глава региона также отметил, что инвестпроект предполагает строительство новых очистных сооружений, реконструкцию ТЭЦ и другой городской инфраструктуры. Все это позволит снизить нагрузку на городскую систему очистных сооружения Сокола, привести показатели воздействия предприятия на окружающую среду к минимальным значениям. Кроме того, будут созданы более 100 рабочих мест.
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