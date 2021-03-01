https://ria.ru/20210301/biznes-1599437080.html

Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"

Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"

Корпорация МСП и компания "Иннопрактика" с 1 марта принимают заявки от технологичных представителей малого и среднего бизнеса для участия в бизнес-акселераторе, РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:22

2021-03-01T14:22

2021-03-01T15:35

корпорация мсп

иннопрактика

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Корпорация МСП и компания "Иннопрактика" с 1 марта принимают заявки от технологичных представителей малого и среднего бизнеса для участия в бизнес-акселераторе, сообщила пресс-служба корпорации.Программа "МСП: Акселератор инноваций" открыта для компаний из сектора малого и среднего предпринимательства, которые работают в сфере инноваций и хотят трансформировать свои продукты, расширить рынки сбыта, оптимизировать и масштабировать бизнес.Участие могут принять компании, которые работают не менее четырех лет в технологичных отраслях и имеют на балансе результаты интеллектуальной деятельности. Среднегодовой темп роста выручки у них должен составлять не менее 10%. Также компания должна иметь в штате минимум трех сотрудников на ключевых позициях, указали в корпорации."Мы видим запрос у технологичных компаний МСП из разных отраслей на получение новых знаний и компетенций для обеспечения комплексного роста основных показателей деятельности и пересмотра стратегии развития. При формировании акселерационной программы мы подобрали не отдельные инструменты поддержки, а разработали комплексные решения для конкретных задач бизнеса и привлекли опытных экспертов в интенсивном росте бизнеса", - сказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич.Подать заявку можно до 23 марта на сайте Корпорации МСП. Сначала будут отобраны 100 участников, для которых проведут преакселерацию - обучающие вебинары и онлайн-отбор. Затем 50 лучших компаний попадут в основную программу, где их ждут обучение, консультации и итоговая презентация своих идей и стратегий перед экспертами."Данная акселерационная программа направлена на технологичные субъекты МСП, которые уже переросли стадию стартапа и обладают значимым потенциалом, находясь на этапе устойчивого роста. Именно поэтому миссия такой программы заключается в том, чтобы оказать поддержку и придать импульс для становления данных компаний в качестве значимых игроков в своих технологических нишах", - добавила первый заместитель главы "Иннопрактики" и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

https://ria.ru/20201022/msp-1581070934.html

https://ria.ru/20201203/kredit-1587540370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, иннопрактика, экономика