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Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"
Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"
Корпорация МСП и компания "Иннопрактика" с 1 марта принимают заявки от технологичных представителей малого и среднего бизнеса для участия в бизнес-акселераторе, РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:22
2021-03-01T15:35
корпорация мсп
иннопрактика
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Корпорация МСП и компания "Иннопрактика" с 1 марта принимают заявки от технологичных представителей малого и среднего бизнеса для участия в бизнес-акселераторе, сообщила пресс-служба корпорации.Программа "МСП: Акселератор инноваций" открыта для компаний из сектора малого и среднего предпринимательства, которые работают в сфере инноваций и хотят трансформировать свои продукты, расширить рынки сбыта, оптимизировать и масштабировать бизнес.Участие могут принять компании, которые работают не менее четырех лет в технологичных отраслях и имеют на балансе результаты интеллектуальной деятельности. Среднегодовой темп роста выручки у них должен составлять не менее 10%. Также компания должна иметь в штате минимум трех сотрудников на ключевых позициях, указали в корпорации."Мы видим запрос у технологичных компаний МСП из разных отраслей на получение новых знаний и компетенций для обеспечения комплексного роста основных показателей деятельности и пересмотра стратегии развития. При формировании акселерационной программы мы подобрали не отдельные инструменты поддержки, а разработали комплексные решения для конкретных задач бизнеса и привлекли опытных экспертов в интенсивном росте бизнеса", - сказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич.Подать заявку можно до 23 марта на сайте Корпорации МСП. Сначала будут отобраны 100 участников, для которых проведут преакселерацию - обучающие вебинары и онлайн-отбор. Затем 50 лучших компаний попадут в основную программу, где их ждут обучение, консультации и итоговая презентация своих идей и стратегий перед экспертами."Данная акселерационная программа направлена на технологичные субъекты МСП, которые уже переросли стадию стартапа и обладают значимым потенциалом, находясь на этапе устойчивого роста. Именно поэтому миссия такой программы заключается в том, чтобы оказать поддержку и придать импульс для становления данных компаний в качестве значимых игроков в своих технологических нишах", - добавила первый заместитель главы "Иннопрактики" и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.
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корпорация мсп, иннопрактика, экономика

Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"

14:22 01.03.2021 (обновлено: 15:35 01.03.2021)
 
© Корпорация МСПБизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"
Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и Иннопрактики - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Корпорация МСП и компания "Иннопрактика" с 1 марта принимают заявки от технологичных представителей малого и среднего бизнеса для участия в бизнес-акселераторе, сообщила пресс-служба корпорации.
Программа "МСП: Акселератор инноваций" открыта для компаний из сектора малого и среднего предпринимательства, которые работают в сфере инноваций и хотят трансформировать свои продукты, расширить рынки сбыта, оптимизировать и масштабировать бизнес.
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"Мы видим запрос у технологичных компаний МСП из разных отраслей на получение новых знаний и компетенций для обеспечения комплексного роста основных показателей деятельности и пересмотра стратегии развития. При формировании акселерационной программы мы подобрали не отдельные инструменты поддержки, а разработали комплексные решения для конкретных задач бизнеса и привлекли опытных экспертов в интенсивном росте бизнеса", - сказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич.
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Подать заявку можно до 23 марта на сайте Корпорации МСП. Сначала будут отобраны 100 участников, для которых проведут преакселерацию - обучающие вебинары и онлайн-отбор. Затем 50 лучших компаний попадут в основную программу, где их ждут обучение, консультации и итоговая презентация своих идей и стратегий перед экспертами.
"Данная акселерационная программа направлена на технологичные субъекты МСП, которые уже переросли стадию стартапа и обладают значимым потенциалом, находясь на этапе устойчивого роста. Именно поэтому миссия такой программы заключается в том, чтобы оказать поддержку и придать импульс для становления данных компаний в качестве значимых игроков в своих технологических нишах", - добавила первый заместитель главы "Иннопрактики" и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.
 
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