Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/bezbiletnitsa-1599408175.html
Под Кировом девочку без билета высадили из автобуса в мороз
Под Кировом девочку без билета высадили из автобуса в мороз
Кондуктор высадила из автобуса в Кировской области школьницу, который не хватило 1 рубля на проезд, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:21
2021-03-01T12:21
кировская область
кирово-чепецк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/49846/48/498464868_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_0f7061ead218245bb5005206cf8e55a6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Кондуктор высадила из автобуса в Кировской области школьницу, который не хватило 1 рубля на проезд, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в социальных сетях была опубликована информация о том, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, возвращавшуюся с занятий по акробатике домой, высадили из автобуса. Выяснилось, что у девочки не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор заставила школьницу выйти из автобуса, несмотря на то, что было уже позднее время, а температура опустилась до минус 20 градусов. К тому же, как пишет отец девочки, у нее из-за холода разрядился телефон."Органами прокуратуры Кировской области организована проверка информации СМИ о нарушении прав 12-летнего ребенка, которую высадили из автобуса по маршруту следования из поселка Садаки в город Киров… В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что прокуратура Кировской области внесла представление руководителю автотранспортного предприятия по факту нарушения прав подростка, которого высадили из автобуса на автодороге Киров - Кирово-Чепецк из-за того, что подросток не смог оплатить проезд банковской картой.Госдума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.
https://ria.ru/20210224/operatsiya-1598819513.html
кировская область
кирово-чепецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49846/48/498464868_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_d673507e89ab4976ef067f78970a59a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кировская область, кирово-чепецк, происшествия

Под Кировом девочку без билета высадили из автобуса в мороз

12:21 01.03.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевЗимние улицы в Томске - транспорт
Зимние улицы в Томске - транспорт - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Кондуктор высадила из автобуса в Кировской области школьницу, который не хватило 1 рубля на проезд, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях была опубликована информация о том, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, возвращавшуюся с занятий по акробатике домой, высадили из автобуса. Выяснилось, что у девочки не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор заставила школьницу выйти из автобуса, несмотря на то, что было уже позднее время, а температура опустилась до минус 20 градусов. К тому же, как пишет отец девочки, у нее из-за холода разрядился телефон.
"Органами прокуратуры Кировской области организована проверка информации СМИ о нарушении прав 12-летнего ребенка, которую высадили из автобуса по маршруту следования из поселка Садаки в город Киров… В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кировской области внесла представление руководителю автотранспортного предприятия по факту нарушения прав подростка, которого высадили из автобуса на автодороге Киров - Кирово-Чепецк из-за того, что подросток не смог оплатить проезд банковской картой.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 17:41
В Воронеже девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимаясь для TikTok
Госдума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.
 
Кировская областьКирово-ЧепецкПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния