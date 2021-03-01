https://ria.ru/20210301/bezbiletnitsa-1599408175.html

Под Кировом девочку без билета высадили из автобуса в мороз

Под Кировом девочку без билета высадили из автобуса в мороз

Кондуктор высадила из автобуса в Кировской области школьницу, который не хватило 1 рубля на проезд, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:21

2021-03-01T12:21

2021-03-01T12:21

кировская область

кирово-чепецк

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Кондуктор высадила из автобуса в Кировской области школьницу, который не хватило 1 рубля на проезд, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в социальных сетях была опубликована информация о том, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, возвращавшуюся с занятий по акробатике домой, высадили из автобуса. Выяснилось, что у девочки не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор заставила школьницу выйти из автобуса, несмотря на то, что было уже позднее время, а температура опустилась до минус 20 градусов. К тому же, как пишет отец девочки, у нее из-за холода разрядился телефон."Органами прокуратуры Кировской области организована проверка информации СМИ о нарушении прав 12-летнего ребенка, которую высадили из автобуса по маршруту следования из поселка Садаки в город Киров… В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что прокуратура Кировской области внесла представление руководителю автотранспортного предприятия по факту нарушения прав подростка, которого высадили из автобуса на автодороге Киров - Кирово-Чепецк из-за того, что подросток не смог оплатить проезд банковской картой.Госдума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.

https://ria.ru/20210224/operatsiya-1598819513.html

кировская область

кирово-чепецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, кирово-чепецк, происшествия