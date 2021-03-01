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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210301/benedikt-1599420206.html
Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет
Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет
Папа Римский на покое Бенедикт XVI подтвердил, что восемь лет назад принял решение отречься от Апостольского престола сознательно и не сожалеет об этом. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:16
2021-03-01T13:16
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
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РИМ, 1 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский на покое Бенедикт XVI подтвердил, что восемь лет назад принял решение отречься от Апостольского престола сознательно и не сожалеет об этом."Это было трудное решение. Но я принял его в полном сознании и полагаю, что сделал хорошо. Некоторые мои немного "фанатичные" друзья до сих пор раздражены. Они не захотели одобрить мой выбор. Думаю о конспиративных теориях, которые за ним последовали… Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста", - заявил почетный понтифик в беседе с руководством газеты Corriere della Sera, изложение которой издание опубликовало в понедельник.В числе конспирологических теорий, которые появились после его отречения от престола, Бенедикт XVI упомянул громкий скандал Vatileaks, связанный с утечкой конфиденциальных документов понтифика, "заговор гей-лобби", а также нашумевшую историю с отрицавшим Холокост английским епископом Ричардом Уильямсоном, которого вместе с другими руководителями ультраконсервативного Братства святого Пия Х папа Римский вернул в лоно церкви в 2009 году.В ходе беседы 93-летний Бенедикт XVI также подчеркнул, что "двух пап нет, папа Римский только один".Бенедикт XVI, который занимал Апостольский престол с апреля 2005 года, на консистории 11 февраля 2013 года неожиданно объявил о своем решении отречься от престола. Вечером 28 февраля того же года это решение вступило в законную силу. В настоящее время он проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.
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папа римский, новости - религия и мировоззрение, бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет

13:16 01.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РИМ, 1 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский на покое Бенедикт XVI подтвердил, что восемь лет назад принял решение отречься от Апостольского престола сознательно и не сожалеет об этом.
"Это было трудное решение. Но я принял его в полном сознании и полагаю, что сделал хорошо. Некоторые мои немного "фанатичные" друзья до сих пор раздражены. Они не захотели одобрить мой выбор. Думаю о конспиративных теориях, которые за ним последовали… Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста", - заявил почетный понтифик в беседе с руководством газеты Corriere della Sera, изложение которой издание опубликовало в понедельник.
В числе конспирологических теорий, которые появились после его отречения от престола, Бенедикт XVI упомянул громкий скандал Vatileaks, связанный с утечкой конфиденциальных документов понтифика, "заговор гей-лобби", а также нашумевшую историю с отрицавшим Холокост английским епископом Ричардом Уильямсоном, которого вместе с другими руководителями ультраконсервативного Братства святого Пия Х папа Римский вернул в лоно церкви в 2009 году.
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Бенедикт XVI отказался от авторства книги о целибате
В ходе беседы 93-летний Бенедикт XVI также подчеркнул, что "двух пап нет, папа Римский только один".
Бенедикт XVI, который занимал Апостольский престол с апреля 2005 года, на консистории 11 февраля 2013 года неожиданно объявил о своем решении отречься от престола. Вечером 28 февраля того же года это решение вступило в законную силу. В настоящее время он проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)
 
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