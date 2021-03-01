https://ria.ru/20210301/benedikt-1599420206.html

Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет

Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет

Папа Римский на покое Бенедикт XVI подтвердил, что восемь лет назад принял решение отречься от Апостольского престола сознательно и не сожалеет об этом. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:16

2021-03-01T13:16

2021-03-01T13:16

религия и мировоззрение

папа римский

новости - религия и мировоззрение

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

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РИМ, 1 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский на покое Бенедикт XVI подтвердил, что восемь лет назад принял решение отречься от Апостольского престола сознательно и не сожалеет об этом."Это было трудное решение. Но я принял его в полном сознании и полагаю, что сделал хорошо. Некоторые мои немного "фанатичные" друзья до сих пор раздражены. Они не захотели одобрить мой выбор. Думаю о конспиративных теориях, которые за ним последовали… Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста", - заявил почетный понтифик в беседе с руководством газеты Corriere della Sera, изложение которой издание опубликовало в понедельник.В числе конспирологических теорий, которые появились после его отречения от престола, Бенедикт XVI упомянул громкий скандал Vatileaks, связанный с утечкой конфиденциальных документов понтифика, "заговор гей-лобби", а также нашумевшую историю с отрицавшим Холокост английским епископом Ричардом Уильямсоном, которого вместе с другими руководителями ультраконсервативного Братства святого Пия Х папа Римский вернул в лоно церкви в 2009 году.В ходе беседы 93-летний Бенедикт XVI также подчеркнул, что "двух пап нет, папа Римский только один".Бенедикт XVI, который занимал Апостольский престол с апреля 2005 года, на консистории 11 февраля 2013 года неожиданно объявил о своем решении отречься от престола. Вечером 28 февраля того же года это решение вступило в законную силу. В настоящее время он проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.

https://ria.ru/20200115/1563430919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, новости - религия и мировоззрение, бенедикт xvi (йозеф ратцингер)