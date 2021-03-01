https://ria.ru/20210301/armeniya-1599459105.html

Матвиенко рассказала об обращении к руководству Армении

Матвиенко рассказала об обращении к руководству Армении

Россия призывает руководство Армении и все политические силы способствовать мирному разрешению ситуации в стране в соответствии с местным законодательством,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:24

2021-03-01T16:24

2021-03-01T16:37

никол пашинян

валентина матвиенко

ереван

в мире

россия

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599435095_0:126:3175:1911_1920x0_80_0_0_ca7ef4b45509f4bc716494540a50ed5a.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия призывает руководство Армении и все политические силы способствовать мирному разрешению ситуации в стране в соответствии с местным законодательством, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости."Мы призываем все армянские политические партии, силы, руководство Армении сделать все, чтобы события в стране разрешались в мирном русле и в соответствии с местным законодательством", - сказала она.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11.00.

https://ria.ru/20210301/armeniya-1599381542.html

https://ria.ru/20210301/miting-1599453791.html

ереван

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, валентина матвиенко, ереван, в мире, россия, армения