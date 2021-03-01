https://ria.ru/20210301/armeniya-1599459105.html
Матвиенко рассказала об обращении к руководству Армении
Матвиенко рассказала об обращении к руководству Армении
Россия призывает руководство Армении и все политические силы способствовать мирному разрешению ситуации в стране в соответствии с местным законодательством,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:24
2021-03-01T16:24
2021-03-01T16:37
никол пашинян
валентина матвиенко
ереван
в мире
россия
армения
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия призывает руководство Армении и все политические силы способствовать мирному разрешению ситуации в стране в соответствии с местным законодательством, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости."Мы призываем все армянские политические партии, силы, руководство Армении сделать все, чтобы события в стране разрешались в мирном русле и в соответствии с местным законодательством", - сказала она.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11.00.
https://ria.ru/20210301/armeniya-1599381542.html
https://ria.ru/20210301/miting-1599453791.html
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никол пашинян, валентина матвиенко, ереван, в мире, россия, армения