https://ria.ru/20210301/armeniya-1599446744.html

Президент Армении встретился с Пашиняном

Президент Армении встретился с Пашиняном

Президент Армении Армен Саркисян обсудил понедельник с премьером Николом Пашиняном внутриполитическую обстановку в стране, сообщили в пресс-службе Саркисяна. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:23

2021-03-01T15:23

2021-03-01T15:44

армен саркисян

ереван

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил понедельник с премьером Николом Пашиняном внутриполитическую обстановку в стране, сообщили в пресс-службе Саркисяна.В пресс-службе напомнили, что президент руководствуется только конституцией, общегосударственными и общенациональными интересами в рамках своих конституционных полномочий.Ранее Telegram-канал Mediaport сообщал, что Пашинян на встрече с президентом пригрозил "его личной безопасности", потребовав уволить главу Генштаба.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/oppozitsiya-1599425320.html

ереван

армения

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армен саркисян, ереван, никол пашинян, армения, в мире