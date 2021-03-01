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Президент Армении встретился с Пашиняном
Президент Армении встретился с Пашиняном
Президент Армении Армен Саркисян обсудил понедельник с премьером Николом Пашиняном внутриполитическую обстановку в стране, сообщили в пресс-службе Саркисяна. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:23
2021-03-01T15:44
армен саркисян
ереван
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил понедельник с премьером Николом Пашиняном внутриполитическую обстановку в стране, сообщили в пресс-службе Саркисяна.В пресс-службе напомнили, что президент руководствуется только конституцией, общегосударственными и общенациональными интересами в рамках своих конституционных полномочий.Ранее Telegram-канал Mediaport сообщал, что Пашинян на встрече с президентом пригрозил "его личной безопасности", потребовав уволить главу Генштаба.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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армен саркисян, ереван, никол пашинян, армения, в мире

Президент Армении встретился с Пашиняном

15:23 01.03.2021 (обновлено: 15:44 01.03.2021)
 
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил понедельник с премьером Николом Пашиняном внутриполитическую обстановку в стране, сообщили в пресс-службе Саркисяна.

"Сегодня состоялась встреча Саркисяна с Пашиняном. Так как Саркисян болеет, премьер посетил его, чтобы навестить. Естественно, президент и премьер-министр обсудили внутриполитическую ситуацию в стране. Иная распространяемая информация – абсолютная ложь и попытка еще больше обострить ситуацию", - говорится в заявлении на сайте президента.

В пресс-службе напомнили, что президент руководствуется только конституцией, общегосударственными и общенациональными интересами в рамках своих конституционных полномочий.
Ранее Telegram-канал Mediaport сообщал, что Пашинян на встрече с президентом пригрозил "его личной безопасности", потребовав уволить главу Генштаба.
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Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
 
Армен СаркисянЕреванНикол ПашинянАрменияВ мире
 
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