Президент Армении встретился с Пашиняном
15:23 01.03.2021 (обновлено: 15:44 01.03.2021)
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил понедельник с премьером Николом Пашиняном внутриполитическую обстановку в стране, сообщили в пресс-службе Саркисяна.
"Сегодня состоялась встреча Саркисяна с Пашиняном. Так как Саркисян болеет, премьер посетил его, чтобы навестить. Естественно, президент и премьер-министр обсудили внутриполитическую ситуацию в стране. Иная распространяемая информация – абсолютная ложь и попытка еще больше обострить ситуацию", - говорится в заявлении на сайте президента.
В пресс-службе напомнили, что президент руководствуется только конституцией, общегосударственными и общенациональными интересами в рамках своих конституционных полномочий.
Ранее Telegram-канал Mediaport сообщал, что Пашинян на встрече с президентом пригрозил "его личной безопасности", потребовав уволить главу Генштаба.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.