https://ria.ru/20210301/armeniya-1599440339.html

Генпрокурор Армении призвал подчиненных к политическому нейтралитету

Генпрокурор Армении призвал подчиненных к политическому нейтралитету

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян призвал подчиненных к "политическому нейтралитету" и сдержанности на фоне процессов, начавшихся в республике после... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:46

2021-03-01T14:46

2021-03-01T14:46

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599440298_0:54:3025:1756_1920x0_80_0_0_23e2778fe458af400bf24129c7fc5e3c.jpg

ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян призвал подчиненных к "политическому нейтралитету" и сдержанности на фоне процессов, начавшихся в республике после предложения премьера Никола Пашиняна уволить главу генштаба и последовавшего за этим заявления ВС с требованием отправить в отставку главу правительства, сообщил представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.По его словам, глава ведомства в ходе заседания коллегии заявил, что любое преступное проявление, направленное против внутренней стабильности и безопасности, вне зависимости от исполнителей, должно получить уголовно-правовую оценку."Прокуроры и сотрудники правоохранительных органов должны руководствоваться принципом политической сдержанности и нейтралитета, действовать исключительно в интересах государства и на основании закона", - процитировал Абрамян слова генпрокурора.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/armeniya-1599412820.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире