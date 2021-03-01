Генпрокурор Армении призвал подчиненных к политическому нейтралитету
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян призвал подчиненных к "политическому нейтралитету" и сдержанности на фоне процессов, начавшихся в республике после предложения премьера Никола Пашиняна уволить главу генштаба и последовавшего за этим заявления ВС с требованием отправить в отставку главу правительства, сообщил представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.
По его словам, глава ведомства в ходе заседания коллегии заявил, что любое преступное проявление, направленное против внутренней стабильности и безопасности, вне зависимости от исполнителей, должно получить уголовно-правовую оценку.
"Прокуроры и сотрудники правоохранительных органов должны руководствоваться принципом политической сдержанности и нейтралитета, действовать исключительно в интересах государства и на основании закона", - процитировал Абрамян слова генпрокурора.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.