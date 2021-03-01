https://ria.ru/20210301/armeniya-1599400588.html

Пашинян провел заседание Совбеза Армении

Пашинян провел заседание Совбеза Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности; участники обсудили вопросы "внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути",... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:44

2021-03-01T11:44

2021-03-01T21:41

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности; участники обсудили вопросы "внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути", сообщил кабмин.О чем конкретно разговаривали на заседании, в пресс-службе правительстве не уточнили.Администрация президента Армена Саркисяна также сообщила, что Пашинян направил повторное предложение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. В первый раз Саркисян отреагировал отказом, сославшись на мнения юристов и экспертов, которые сочли проект указа "в корне противоречащим конституции".Премьер назвал это решение непонятным и пообещал прокомментировать ситуацию на митинге 1 марта.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная техника была неисправна.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку и пригрозил тем же его руководителю Онику Гаспаряну. На следующий день Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозициционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/armeniya-1599381542.html

https://ria.ru/20210227/oppozitsiya-1599264046.html

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никол пашинян, армения, в мире