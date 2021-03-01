https://ria.ru/20210301/achs-1599369898.html

В Приморье сняли карантин по африканской чуме свиней

В Приморье сняли карантин по африканской чуме свиней

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) сняли в двух районах Приморья, действующих очагов в регионе нет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T04:56

2021-03-01T04:56

2021-03-01T05:11

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) сняли в двух районах Приморья, действующих очагов в регионе нет, сообщает правительство региона."Последние два очага АЧС были ликвидированы в Ольгинском районе и Октябрьском округе. Распоряжение о снятии карантина подписал губернатор края 26 февраля", – приводятся в сообщении слова руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрия Кузина.Он добавил, что на данный момент действующих очагов в регионе нет.Ранее сообщалось, что численность дикого кабана снизилась в Приморье из-за АЧС на 30-40%.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html

приморский край

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2021

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приморский край, происшествия