В Сети забеспокоились из-за внешнего вида мужа Заворотнюк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ в кинотеатре "Россия"
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото с мужем Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, внешний вид которого привел пользователей в беспокойство.
Олимпийская чемпионка сообщила о съемке на Красной площади сцены фигурного катания для документального фильма о России.
Многие подписчики спортсменки оказались шокированы внешностью Чернышева
"На Петра смотреть больно, он прекрасный муж и папа. Сил ему и здоровья. Я понимаю его, бороться с тяжелым заболеванием близкого человека — это непросто, это отнимает все силы. Так хочется ему сказать слова поддержки", — высказалась dr.tanshe_77.
"Кажется вся жизнь его угасает... Петя, взбодрись, тебя любит весь наш народ, ты отличный парень и большой трудоголик!" — написал слова поддержки malkin9119.
"Боже, как Петр плохо выглядит сейчас", — воскликнула evgeniya_500.
"Горе еще никого не украсило. Через какие страдания сейчас проходит Петр и вся семья Насти, может понять только тот, кто сам был в такой ситуации. Невыносимо больно смотреть, как страдает и медленно угасает твой любимый человек",—отметила natyqq.
"Рада увидеть Петра. Происходящее в семье не могли не отразиться на внешности. Желаю его семье удачи и выздоровления его жены. Крепитесь", — добавила na.taliia1941.
"Петр, что-то сдал совсем, уставший, бледный", — написала marina14091900.
"Когда жена болеет, было бы странным если бы он выглядит счастливым и бодрым ответила", — ответила ей surodinasofi.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.