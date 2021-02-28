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https://ria.ru/20210228/zavorotnyuk-1599282713.html
В Сети забеспокоились из-за внешнего вида мужа Заворотнюк
В Сети забеспокоились из-за внешнего вида мужа Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото с мужем Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, внешний вид которого привел пользователей в беспокойство. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T07:07
2021-02-28T07:07
шоубиз
россия
петр чернышев
татьяна навка
анастасия заворотнюк
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В Сети пришли в ужас из-за внешнего вида мужа Заворотнюк
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото с мужем Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, внешний вид которого привел пользователей в беспокойство.Олимпийская чемпионка сообщила о съемке на Красной площади сцены фигурного катания для документального фильма о России.Многие подписчики спортсменки оказались шокированы внешностью Чернышева"Кажется вся жизнь его угасает... Петя, взбодрись, тебя любит весь наш народ, ты отличный парень и большой трудоголик!" — написал слова поддержки malkin9119."Боже, как Петр плохо выглядит сейчас", — воскликнула evgeniya_500."Рада увидеть Петра. Происходящее в семье не могли не отразиться на внешности. Желаю его семье удачи и выздоровления его жены. Крепитесь", — добавила na.taliia1941."Петр, что-то сдал совсем, уставший, бледный", — написала marina14091900."Когда жена болеет, было бы странным если бы он выглядит счастливым и бодрым ответила", — ответила ей surodinasofi.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
https://ria.ru/20210110/zavorotnyuk-1592431001.html
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россия, петр чернышев, татьяна навка, анастасия заворотнюк

В Сети забеспокоились из-за внешнего вида мужа Заворотнюк

07:07 28.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ в кинотеатре "Россия"
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ в кинотеатре Россия - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото с мужем Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, внешний вид которого привел пользователей в беспокойство.
Олимпийская чемпионка сообщила о съемке на Красной площади сцены фигурного катания для документального фильма о России.
Многие подписчики спортсменки оказались шокированы внешностью Чернышева

"На Петра смотреть больно, он прекрасный муж и папа. Сил ему и здоровья. Я понимаю его, бороться с тяжелым заболеванием близкого человека — это непросто, это отнимает все силы. Так хочется ему сказать слова поддержки", — высказалась dr.tanshe_77.

"Кажется вся жизнь его угасает... Петя, взбодрись, тебя любит весь наш народ, ты отличный парень и большой трудоголик!" — написал слова поддержки malkin9119.
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 01:17Шоубиз
"Очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
"Боже, как Петр плохо выглядит сейчас", — воскликнула evgeniya_500.

"Горе еще никого не украсило. Через какие страдания сейчас проходит Петр и вся семья Насти, может понять только тот, кто сам был в такой ситуации. Невыносимо больно смотреть, как страдает и медленно угасает твой любимый человек",—отметила natyqq.

"Рада увидеть Петра. Происходящее в семье не могли не отразиться на внешности. Желаю его семье удачи и выздоровления его жены. Крепитесь", — добавила na.taliia1941.
"Петр, что-то сдал совсем, уставший, бледный", — написала marina14091900.
"Когда жена болеет, было бы странным если бы он выглядит счастливым и бодрым ответила", — ответила ей surodinasofi.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
Анна Заворотнюк со своей матерью актрисой Анастасией Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 14:27Шоубиз
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как переживает болезнь мамы
 
ШоубизРоссияПетр ЧернышевТатьяна НавкаАнастасия Заворотнюк
 
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