https://ria.ru/20210228/zavorotnyuk-1599282713.html

В Сети забеспокоились из-за внешнего вида мужа Заворотнюк

В Сети забеспокоились из-за внешнего вида мужа Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото с мужем Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, внешний вид которого привел пользователей в беспокойство. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T07:07

2021-02-28T07:07

2021-02-28T07:07

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петр чернышев

татьяна навка

анастасия заворотнюк

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В Сети пришли в ужас из-за внешнего вида мужа Заворотнюк

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото с мужем Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, внешний вид которого привел пользователей в беспокойство.Олимпийская чемпионка сообщила о съемке на Красной площади сцены фигурного катания для документального фильма о России.Многие подписчики спортсменки оказались шокированы внешностью Чернышева"Кажется вся жизнь его угасает... Петя, взбодрись, тебя любит весь наш народ, ты отличный парень и большой трудоголик!" — написал слова поддержки malkin9119."Боже, как Петр плохо выглядит сейчас", — воскликнула evgeniya_500."Рада увидеть Петра. Происходящее в семье не могли не отразиться на внешности. Желаю его семье удачи и выздоровления его жены. Крепитесь", — добавила na.taliia1941."Петр, что-то сдал совсем, уставший, бледный", — написала marina14091900."Когда жена болеет, было бы странным если бы он выглядит счастливым и бодрым ответила", — ответила ей surodinasofi.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.

https://ria.ru/20210110/zavorotnyuk-1592431001.html

https://ria.ru/20210220/zavorotnyuk-1598333939.html

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россия, петр чернышев, татьяна навка, анастасия заворотнюк