Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/zabolevanie-1599312532.html
Главы конфессий призвали россиян помолиться за детей с редкими болезнями
Главы конфессий призвали россиян помолиться за детей с редкими болезнями
В последний день февраля в мире отмечается День редких (орфанных) заболеваний. Он был учрежден для привлечения внимания к обеспечению больных лекарствами и... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T14:31
2021-02-28T15:06
александр ткаченко (протоиерей)
альбир крганов
александр борода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599310569_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_602fdb858b7f127154e4f715dc349f05.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В последний день февраля в мире отмечается День редких (орфанных) заболеваний. Он был учрежден для привлечения внимания к обеспечению больных лекарствами и необходимым лечением.Для помощи детям с редкими заболеваниями в начале года в России был создан фонд "Круг добра". Предполагается, что он будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.Сегодня главы нескольких конфессий направили свои обращения к верующим и членам религиозных общин с призывом совершить в этот день молитву о людях с орфанными заболеваниями.Милосердие и общая ответственностьТак, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с просьбой направить свои молитвы не только в адрес людей с орфанными заболеваниями, но и тех, кто им помогает. Президент Федерации еврейских общин России, член экспертного совета фонда "Круг добра" Александр Борода в свою очередь сообщил, что согласно еврейскому закону, "мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выздороветь", но также не стоит забывать, что исцеление – в руках Всевышнего."Любое редкое явление зачастую затрудняет наше понимание и может лишить ощущения "общности переживания". Но также "редкое" означает "исключительное, неповторимое", а значит, оно нуждается в нашем особом внимании и взывает к нашей общей, коллективной ответственности. Наши мудрецы учат, что мир стоит на милосердии. Оказывать помощь человеку, нуждающемуся в ней – прямая обязанность каждого, в этом и проявляется наше человеческое начало", – подчеркнул он.С призывом поддержать семьи, сражающиеся с орфанными заболеваниями, обратился к верующим и муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. По его словам, в стране живет много детей и их родителей, которые несут бремя тяжелой болезни. "Они живут скрытой, незаметной жизнью рядом с нами", поэтому особенно нуждаются в "нашей помощи и нашей деятельной любви".Глава традиционной буддийской сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама в свою очередь особенно приветствовал образование фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями "Круг добра"."Если с детства диагностировать подобные заболевания, вовремя начать лечение, то люди с орфанными болезнями смогут работать и приносить пользу обществу, своему государству. Наше общество состоит из людей разных национальностей, разного вероисповедания, и, к сожалению, страдающих разными недугами, но все мы – граждане одной страны", – отметил он.Доступная помощьОснователь первого в стране Детского хосписа и глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко, говоря о Дне редких заболеваний, отметил, что тяжелая болезнь может прийти в любую семью.Ткаченко также поблагодарил лидеров ведущих конфессий России, которые присоединились к информированию людей об орфанных заболеваниях и обратились к верующим с призывом поддержать семьи, столкнувшиеся с болезнью ребенка."Это говорит о том, что какую бы веру мы ни исповедовали, где бы мы ни жили, мы все в первую очередь граждане одной страны, и наша страна – это социальное государство", – добавил глава фонда "Круг добра".
https://ria.ru/20210228/bolezni-1599295692.html
https://ria.ru/20210228/zabolevaniya-1599049802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599310569_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbb287be1b1eedf8ad59e396fe1390d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр ткаченко (протоиерей), альбир крганов, александр борода, общество

Главы конфессий призвали россиян помолиться за детей с редкими болезнями

14:31 28.02.2021 (обновлено: 15:06 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПациент городской детской больницы
Пациент городской детской больницы - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В последний день февраля в мире отмечается День редких (орфанных) заболеваний. Он был учрежден для привлечения внимания к обеспечению больных лекарствами и необходимым лечением.
Для помощи детям с редкими заболеваниями в начале года в России был создан фонд "Круг добра". Предполагается, что он будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.
Сегодня главы нескольких конфессий направили свои обращения к верующим и членам религиозных общин с призывом совершить в этот день молитву о людях с орфанными заболеваниями.

Милосердие и общая ответственность

Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с просьбой направить свои молитвы не только в адрес людей с орфанными заболеваниями, но и тех, кто им помогает.

"Не будем забывать, что доброта, милосердие, мужество и многие другие качества, которые и делают нас людьми, проявляются более всего в сложные, скорбные моменты жизни. Призываю всех нас вознести в этот день особые молитвенные прошения, дабы человеколюбивый Господь благословил труды тех, кто разделяет с недугующими трудности лечения, пребывая у постели больных и утешая их словом, вниманием и заботой, а также ниспослал укрепление сил всем, кто несет тяжелый крест редкого заболевания", – сказано в его обращении.

Президент Федерации еврейских общин России, член экспертного совета фонда "Круг добра" Александр Борода в свою очередь сообщил, что согласно еврейскому закону, "мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выздороветь", но также не стоит забывать, что исцеление – в руках Всевышнего.
"Любое редкое явление зачастую затрудняет наше понимание и может лишить ощущения "общности переживания". Но также "редкое" означает "исключительное, неповторимое", а значит, оно нуждается в нашем особом внимании и взывает к нашей общей, коллективной ответственности. Наши мудрецы учат, что мир стоит на милосердии. Оказывать помощь человеку, нуждающемуся в ней – прямая обязанность каждого, в этом и проявляется наше человеческое начало", – подчеркнул он.
Патриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 11:04Религия и мировоззрение
Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл
С призывом поддержать семьи, сражающиеся с орфанными заболеваниями, обратился к верующим и муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. По его словам, в стране живет много детей и их родителей, которые несут бремя тяжелой болезни. "Они живут скрытой, незаметной жизнью рядом с нами", поэтому особенно нуждаются в "нашей помощи и нашей деятельной любви".

"Прошу Всевышнего Творца воздать своими благами тем, труды которых направлены помогать детям и взрослым, столкнувшимся с тяжелым заболеванием. Прошу Вас в этот день вместе с нами совершить молитву о них и оказать им деятельную помощь. Пусть Всевышний хранит Вас на пути к истине и воздаст Вам за добрые деяния", – сказал Альбир Крганов.

Глава традиционной буддийской сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама в свою очередь особенно приветствовал образование фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями "Круг добра".
"Если с детства диагностировать подобные заболевания, вовремя начать лечение, то люди с орфанными болезнями смогут работать и приносить пользу обществу, своему государству. Наше общество состоит из людей разных национальностей, разного вероисповедания, и, к сожалению, страдающих разными недугами, но все мы – граждане одной страны", – отметил он.

Доступная помощь

Основатель первого в стране Детского хосписа и глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко, говоря о Дне редких заболеваний, отметил, что тяжелая болезнь может прийти в любую семью.

"Болезнь не выбирает ребенка по религии, национальности или месту жительства. Именно поэтому так важно, чтобы помощь для ребенка с орфанным заболеванием была доступной по всей стране, и для этого президент России инициировал создание фонда "Круг добра"", – сказал он в комментарии для РИА Новости.

Ткаченко также поблагодарил лидеров ведущих конфессий России, которые присоединились к информированию людей об орфанных заболеваниях и обратились к верующим с призывом поддержать семьи, столкнувшиеся с болезнью ребенка.
"Это говорит о том, что какую бы веру мы ни исповедовали, где бы мы ни жили, мы все в первую очередь граждане одной страны, и наша страна – это социальное государство", – добавил глава фонда "Круг добра".
Символика Дня Редких Заболеваний - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 00:46
Международный день редких заболеваний
 
Александр Ткаченко (протоиерей)Альбир КргановАлександр БородаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59В Венеции из-за отливов сильно упал уровень воды
13:58Умер первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко
13:55В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка
13:55Официальный курс евро на вторник снизился почти на рубль
13:54Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом
13:53В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
13:52В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России из-за Навального
13:50Россия ответит ЕС в случае введения санкций по Навальному, заявил Климов
13:47Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
13:45Wintershall Dea не видит проблем с финансированием "Северного потока — 2"
13:35В Крыму в опытную эксплуатацию запустят водозабор на реке Бельбек
13:35Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза
13:35Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
13:31В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет
13:28Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
13:24Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
13:21Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
13:21На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
13:19"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
13:18Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
Лента новостейМолния