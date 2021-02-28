https://ria.ru/20210228/zabolevanie-1599312532.html

Главы конфессий призвали россиян помолиться за детей с редкими болезнями

Главы конфессий призвали россиян помолиться за детей с редкими болезнями

В последний день февраля в мире отмечается День редких (орфанных) заболеваний. Он был учрежден для привлечения внимания к обеспечению больных лекарствами и... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T14:31

2021-02-28T14:31

2021-02-28T15:06

александр ткаченко (протоиерей)

альбир крганов

александр борода

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599310569_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_602fdb858b7f127154e4f715dc349f05.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В последний день февраля в мире отмечается День редких (орфанных) заболеваний. Он был учрежден для привлечения внимания к обеспечению больных лекарствами и необходимым лечением.Для помощи детям с редкими заболеваниями в начале года в России был создан фонд "Круг добра". Предполагается, что он будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.Сегодня главы нескольких конфессий направили свои обращения к верующим и членам религиозных общин с призывом совершить в этот день молитву о людях с орфанными заболеваниями.Милосердие и общая ответственностьТак, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с просьбой направить свои молитвы не только в адрес людей с орфанными заболеваниями, но и тех, кто им помогает. Президент Федерации еврейских общин России, член экспертного совета фонда "Круг добра" Александр Борода в свою очередь сообщил, что согласно еврейскому закону, "мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выздороветь", но также не стоит забывать, что исцеление – в руках Всевышнего."Любое редкое явление зачастую затрудняет наше понимание и может лишить ощущения "общности переживания". Но также "редкое" означает "исключительное, неповторимое", а значит, оно нуждается в нашем особом внимании и взывает к нашей общей, коллективной ответственности. Наши мудрецы учат, что мир стоит на милосердии. Оказывать помощь человеку, нуждающемуся в ней – прямая обязанность каждого, в этом и проявляется наше человеческое начало", – подчеркнул он.С призывом поддержать семьи, сражающиеся с орфанными заболеваниями, обратился к верующим и муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. По его словам, в стране живет много детей и их родителей, которые несут бремя тяжелой болезни. "Они живут скрытой, незаметной жизнью рядом с нами", поэтому особенно нуждаются в "нашей помощи и нашей деятельной любви".Глава традиционной буддийской сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама в свою очередь особенно приветствовал образование фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями "Круг добра"."Если с детства диагностировать подобные заболевания, вовремя начать лечение, то люди с орфанными болезнями смогут работать и приносить пользу обществу, своему государству. Наше общество состоит из людей разных национальностей, разного вероисповедания, и, к сожалению, страдающих разными недугами, но все мы – граждане одной страны", – отметил он.Доступная помощьОснователь первого в стране Детского хосписа и глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко, говоря о Дне редких заболеваний, отметил, что тяжелая болезнь может прийти в любую семью.Ткаченко также поблагодарил лидеров ведущих конфессий России, которые присоединились к информированию людей об орфанных заболеваниях и обратились к верующим с призывом поддержать семьи, столкнувшиеся с болезнью ребенка."Это говорит о том, что какую бы веру мы ни исповедовали, где бы мы ни жили, мы все в первую очередь граждане одной страны, и наша страна – это социальное государство", – добавил глава фонда "Круг добра".

https://ria.ru/20210228/bolezni-1599295692.html

https://ria.ru/20210228/zabolevaniya-1599049802.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ткаченко (протоиерей), альбир крганов, александр борода, общество