https://ria.ru/20210228/zabolevanie-1599312532.html
Главы конфессий призвали россиян помолиться за детей с редкими болезнями
Главы конфессий призвали россиян помолиться за детей с редкими болезнями
В последний день февраля в мире отмечается День редких (орфанных) заболеваний. Он был учрежден для привлечения внимания к обеспечению больных лекарствами и... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T14:31
2021-02-28T14:31
2021-02-28T15:06
александр ткаченко (протоиерей)
альбир крганов
александр борода
общество
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В последний день февраля в мире отмечается День редких (орфанных) заболеваний. Он был учрежден для привлечения внимания к обеспечению больных лекарствами и необходимым лечением.Для помощи детям с редкими заболеваниями в начале года в России был создан фонд "Круг добра". Предполагается, что он будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.Сегодня главы нескольких конфессий направили свои обращения к верующим и членам религиозных общин с призывом совершить в этот день молитву о людях с орфанными заболеваниями.Милосердие и общая ответственностьТак, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с просьбой направить свои молитвы не только в адрес людей с орфанными заболеваниями, но и тех, кто им помогает. Президент Федерации еврейских общин России, член экспертного совета фонда "Круг добра" Александр Борода в свою очередь сообщил, что согласно еврейскому закону, "мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выздороветь", но также не стоит забывать, что исцеление – в руках Всевышнего."Любое редкое явление зачастую затрудняет наше понимание и может лишить ощущения "общности переживания". Но также "редкое" означает "исключительное, неповторимое", а значит, оно нуждается в нашем особом внимании и взывает к нашей общей, коллективной ответственности. Наши мудрецы учат, что мир стоит на милосердии. Оказывать помощь человеку, нуждающемуся в ней – прямая обязанность каждого, в этом и проявляется наше человеческое начало", – подчеркнул он.С призывом поддержать семьи, сражающиеся с орфанными заболеваниями, обратился к верующим и муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. По его словам, в стране живет много детей и их родителей, которые несут бремя тяжелой болезни. "Они живут скрытой, незаметной жизнью рядом с нами", поэтому особенно нуждаются в "нашей помощи и нашей деятельной любви".Глава традиционной буддийской сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама в свою очередь особенно приветствовал образование фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями "Круг добра"."Если с детства диагностировать подобные заболевания, вовремя начать лечение, то люди с орфанными болезнями смогут работать и приносить пользу обществу, своему государству. Наше общество состоит из людей разных национальностей, разного вероисповедания, и, к сожалению, страдающих разными недугами, но все мы – граждане одной страны", – отметил он.Доступная помощьОснователь первого в стране Детского хосписа и глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко, говоря о Дне редких заболеваний, отметил, что тяжелая болезнь может прийти в любую семью.Ткаченко также поблагодарил лидеров ведущих конфессий России, которые присоединились к информированию людей об орфанных заболеваниях и обратились к верующим с призывом поддержать семьи, столкнувшиеся с болезнью ребенка."Это говорит о том, что какую бы веру мы ни исповедовали, где бы мы ни жили, мы все в первую очередь граждане одной страны, и наша страна – это социальное государство", – добавил глава фонда "Круг добра".
https://ria.ru/20210228/bolezni-1599295692.html
https://ria.ru/20210228/zabolevaniya-1599049802.html
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александр ткаченко (протоиерей), альбир крганов, александр борода, общество
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В последний день февраля в мире отмечается День редких (орфанных) заболеваний. Он был учрежден для привлечения внимания к обеспечению больных лекарствами и необходимым лечением.
Для помощи детям с редкими заболеваниями в начале года в России был создан фонд "Круг добра". Предполагается, что он будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.
Сегодня главы нескольких конфессий направили свои обращения к верующим и членам религиозных общин с призывом совершить в этот день молитву о людях с орфанными заболеваниями.
Милосердие и общая ответственность
Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с просьбой направить свои молитвы не только в адрес людей с орфанными заболеваниями, но и тех, кто им помогает.
"Не будем забывать, что доброта, милосердие, мужество и многие другие качества, которые и делают нас людьми, проявляются более всего в сложные, скорбные моменты жизни. Призываю всех нас вознести в этот день особые молитвенные прошения, дабы человеколюбивый Господь благословил труды тех, кто разделяет с недугующими трудности лечения, пребывая у постели больных и утешая их словом, вниманием и заботой, а также ниспослал укрепление сил всем, кто несет тяжелый крест редкого заболевания", – сказано в его обращении.
Президент Федерации еврейских общин России, член экспертного совета фонда "Круг добра" Александр Борода в свою очередь сообщил, что согласно еврейскому закону, "мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выздороветь", но также не стоит забывать, что исцеление – в руках Всевышнего.
"Любое редкое явление зачастую затрудняет наше понимание и может лишить ощущения "общности переживания". Но также "редкое" означает "исключительное, неповторимое", а значит, оно нуждается в нашем особом внимании и взывает к нашей общей, коллективной ответственности. Наши мудрецы учат, что мир стоит на милосердии. Оказывать помощь человеку, нуждающемуся в ней – прямая обязанность каждого, в этом и проявляется наше человеческое начало", – подчеркнул он.
С призывом поддержать семьи, сражающиеся с орфанными заболеваниями, обратился к верующим и муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. По его словам, в стране живет много детей и их родителей, которые несут бремя тяжелой болезни. "Они живут скрытой, незаметной жизнью рядом с нами", поэтому особенно нуждаются в "нашей помощи и нашей деятельной любви".
"Прошу Всевышнего Творца воздать своими благами тем, труды которых направлены помогать детям и взрослым, столкнувшимся с тяжелым заболеванием. Прошу Вас в этот день вместе с нами совершить молитву о них и оказать им деятельную помощь. Пусть Всевышний хранит Вас на пути к истине и воздаст Вам за добрые деяния", – сказал Альбир Крганов.
Глава традиционной буддийской сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама в свою очередь особенно приветствовал образование фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями "Круг добра".
"Если с детства диагностировать подобные заболевания, вовремя начать лечение, то люди с орфанными болезнями смогут работать и приносить пользу обществу, своему государству. Наше общество состоит из людей разных национальностей, разного вероисповедания, и, к сожалению, страдающих разными недугами, но все мы – граждане одной страны", – отметил он.
Доступная помощь
Основатель первого в стране Детского хосписа и глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко, говоря о Дне редких заболеваний, отметил, что тяжелая болезнь может прийти в любую семью.
"Болезнь не выбирает ребенка по религии, национальности или месту жительства. Именно поэтому так важно, чтобы помощь для ребенка с орфанным заболеванием была доступной по всей стране, и для этого президент России инициировал создание фонда "Круг добра"", – сказал он в комментарии для РИА Новости.
Ткаченко также поблагодарил лидеров ведущих конфессий России, которые присоединились к информированию людей об орфанных заболеваниях и обратились к верующим с призывом поддержать семьи, столкнувшиеся с болезнью ребенка.
"Это говорит о том, что какую бы веру мы ни исповедовали, где бы мы ни жили, мы все в первую очередь граждане одной страны, и наша страна – это социальное государство", – добавил глава фонда "Круг добра".