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При взрыве в Йемене погибли мирные жители
При взрыве в Йемене погибли мирные жители
До пяти мирных жителей погибли в результате взрыва в жилом районе в йеменском городе Ходейда, сообщает миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA). РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:04
2021-02-28T15:04
ансар алла
саудовская аравия
йемен
ходейда (город)
оон
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. До пяти мирных жителей погибли в результате взрыва в жилом районе в йеменском городе Ходейда, сообщает миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA)."Прошлой ночью взрыв произошел в жилом районе в округе аль-Хавак в Ходейде, в результате которого, согласно сообщениям, погибли до пяти мирных жителей, еще трое получили ранения", - говорится в заявлении миссии в Twitter.Стороны конфликта в Йемене обвинили в произошедшем друг друга. Йеменские власти возложили ответственность на повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), заявив, что они совершили артиллерийский обстрел. В свою очередь, хуситы утверждают, что мирные жители погибли при обстреле со стороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.
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ансар алла, саудовская аравия, йемен, ходейда (город), оон, в мире

При взрыве в Йемене погибли мирные жители

15:04 28.02.2021
 
© Nabil HasanПовстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Nabil Hasan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. До пяти мирных жителей погибли в результате взрыва в жилом районе в йеменском городе Ходейда, сообщает миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA).
"Прошлой ночью взрыв произошел в жилом районе в округе аль-Хавак в Ходейде, в результате которого, согласно сообщениям, погибли до пяти мирных жителей, еще трое получили ранения", - говорится в заявлении миссии в Twitter.
Стороны конфликта в Йемене обвинили в произошедшем друг друга. Йеменские власти возложили ответственность на повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), заявив, что они совершили артиллерийский обстрел. В свою очередь, хуситы утверждают, что мирные жители погибли при обстреле со стороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.
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Ансар АллаСаудовская АравияЙеменХодейда (город)ООНВ мире
 
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