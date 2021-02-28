При взрыве в Йемене погибли мирные жители
© Nabil HasanПовстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
© Nabil Hasan
"Прошлой ночью взрыв произошел в жилом районе в округе аль-Хавак в Ходейде, в результате которого, согласно сообщениям, погибли до пяти мирных жителей, еще трое получили ранения", - говорится в заявлении миссии в Twitter.
1. Last night, an explosion occurred in a residential area in #Hudaydah’s Al Hawak district, reportedly resulting in the deaths of up to five civilians with injuries to a further three.— UN Mission to support the Hudaydah Agreement (@UN_Hudaydah) February 28, 2021
Стороны конфликта в Йемене обвинили в произошедшем друг друга. Йеменские власти возложили ответственность на повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), заявив, что они совершили артиллерийский обстрел. В свою очередь, хуситы утверждают, что мирные жители погибли при обстреле со стороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.
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