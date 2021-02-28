https://ria.ru/20210228/yemen-1599315791.html

При взрыве в Йемене погибли мирные жители

При взрыве в Йемене погибли мирные жители

До пяти мирных жителей погибли в результате взрыва в жилом районе в йеменском городе Ходейда, сообщает миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA). РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:04

2021-02-28T15:04

2021-02-28T15:04

ансар алла

саудовская аравия

йемен

ходейда (город)

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156035/74/1560357436_0:133:3254:1963_1920x0_80_0_0_c358e3deaf4178f57293aed84dc4e644.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. До пяти мирных жителей погибли в результате взрыва в жилом районе в йеменском городе Ходейда, сообщает миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA)."Прошлой ночью взрыв произошел в жилом районе в округе аль-Хавак в Ходейде, в результате которого, согласно сообщениям, погибли до пяти мирных жителей, еще трое получили ранения", - говорится в заявлении миссии в Twitter.Стороны конфликта в Йемене обвинили в произошедшем друг друга. Йеменские власти возложили ответственность на повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), заявив, что они совершили артиллерийский обстрел. В свою очередь, хуситы утверждают, что мирные жители погибли при обстреле со стороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.

https://ria.ru/20201230/yemen-1591637085.html

саудовская аравия

йемен

ходейда (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ансар алла, саудовская аравия, йемен, ходейда (город), оон, в мире