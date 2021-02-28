https://ria.ru/20210228/vaktsinatsiya-1599356041.html

Главный инфекционист США рассказал о проблеме вакцинации детей в стране

Главный инфекционист США рассказал о проблеме вакцинации детей в стране

Вакцинация старшеклассников от коронавируса может начаться в США осенью, а младшеклассникам придется подождать до начала 2022 года, заявил главный инфекционист... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T22:26

2021-02-28T22:26

2021-02-28T22:26

распространение коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

вакцинация

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Вакцинация старшеклассников от коронавируса может начаться в США осенью, а младшеклассникам придется подождать до начала 2022 года, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи."Если реалистично прогнозировать, когда мы получим достаточно данных, чтобы можно сказать, что младшеклассников можно прививать, то, думаю, это будет самое раннее конец года. Очень возможно, что первый квартал 2022 года", - сказал Фаучи в эфире NBC."Но для ребят в старшей школе, похоже, это будет в какой-то момент осенью. Не уверен, что это будет первый день учебного года, но близко к этому", - добавил Фаучи.В большинстве школьных округов США занятия не возобновлялись с марта 2020 года, когда практически все школы в стране закрылись на карантин по коронавирусу.Проблема с вакцинацией школьников заключается не столько в недостатке вакцины, сколько в том, что ни одна из трех вакцин, одобренных к применению в США, пока что не разрешена для детей. При этом известно, что дети наиболее легко переносят вирус из всех возрастных групп.

https://ria.ru/20210228/vaktsina-1599333961.html

https://ria.ru/20210228/effektivnost-1599334907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, вакцинация