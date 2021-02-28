https://ria.ru/20210228/vaktsina-1599333961.html
Главный инфекционист США призвал привиться любой доступной вакциной
Главный инфекционист США призвал привиться любой доступной вакциной
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что без колебаний привился бы вакциной Johnson & Johnson от коронавируса. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T17:59
2021-02-28T17:59
2021-02-28T18:00
распространение коронавируса
энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что без колебаний привился бы вакциной Johnson & Johnson от коронавируса."Все три (одобренные в США вакцины - ред.) очень хорошие. Люди должны воспользоваться той, которая им наиболее доступна… Если J&J доступна сейчас, я бы поставил ее", - сказал Фаучи в эфире NBC.При этом он уточнил, что сам вакцинировался прививкой от Moderna.Ранее медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину производства Johnson & Johnson, которая на испытаниях показала более низкую эффективность, чем уже применяющиеся в США вакцины Moderna и Pfizer.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/koronavirus-1598513464.html
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, коронавирусы, johnson & johnson, сша, вакцинация, в мире