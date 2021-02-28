https://ria.ru/20210228/vaktsina-1599292656.html

РФПИ подал заявку на одобрение вакцины "Спутник Лайт"

РФПИ подал заявку на одобрение вакцины "Спутник Лайт"

Заявка на одобрение вакцины "Спутник Лайт" уже подана в России и некоторых других странах, говорится в сообщении вакцины "Спутник V" в Twitter. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T10:28

2021-02-28T10:28

2021-02-28T10:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_164:0:2907:1543_1920x0_80_0_0_a53819e164e685fdeffcc96423df6e0a.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заявка на одобрение вакцины "Спутник Лайт" уже подана в России и некоторых других странах, говорится в сообщении вакцины "Спутник V" в Twitter."Спутник V" уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах ее однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". "Спутник Лайт" выходит в мире в марте", - говорится в сообщении.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию. Ранее Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины "Спутник Лайт". Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия