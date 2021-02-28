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РФПИ подал заявку на одобрение вакцины "Спутник Лайт"
РФПИ подал заявку на одобрение вакцины "Спутник Лайт"
Заявка на одобрение вакцины "Спутник Лайт" уже подана в России и некоторых других странах, говорится в сообщении вакцины "Спутник V" в Twitter. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:28
2021-02-28T10:28
2021-02-28T10:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заявка на одобрение вакцины "Спутник Лайт" уже подана в России и некоторых других странах, говорится в сообщении вакцины "Спутник V" в Twitter."Спутник V" уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах ее однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". "Спутник Лайт" выходит в мире в марте", - говорится в сообщении.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию. Ранее Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины "Спутник Лайт". Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Заявка на одобрение вакцины "Спутник Лайт
" уже подана в России
и некоторых других странах, говорится в сообщении вакцины "Спутник V" в Twitter
.
"Спутник V" уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах ее однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". "Спутник Лайт" выходит в мире в марте", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию. Ранее Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины "Спутник Лайт". Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".