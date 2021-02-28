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В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19

В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19

Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T02:28

2021-02-28T02:28

2021-02-28T03:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вашингтон

astrazeneca

johnson & johnson

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, говорится в сообщении регулятора.Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина - векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.

вашингтон

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вашингтон, astrazeneca , johnson & johnson, сша, в мире