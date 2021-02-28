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В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T02:28
2021-02-28T03:28
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коронавирус covid-19
вашингтон
astrazeneca
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сша
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson &amp; Johnson, говорится в сообщении регулятора.Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson &amp; Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина - векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.Johnson &amp; Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.
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коронавирус covid-19, вашингтон, astrazeneca , johnson & johnson, сша, в мире

В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19

02:28 28.02.2021 (обновлено: 03:28 28.02.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, говорится в сообщении регулятора.
Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.
Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина - векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.
Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВашингтонAstraZenecaJohnson & JohnsonСШАВ мире
 
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