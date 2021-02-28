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У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
Мужчину зарезали во время конфликта у жилого дома на улице Утренней в Москве, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T02:14
2021-02-28T02:14
россия
юлия иванова
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мужчину зарезали во время конфликта у жилого дома на улице Утренней в Москве, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Она отметила, что подозреваемый 1981 года рождения задержан на территории столицы в короткий срок. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство"."В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавила Иванова.
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россия, юлия иванова, москва, происшествия

У дома на востоке Москвы зарезали мужчину

02:14 28.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мужчину зарезали во время конфликта у жилого дома на улице Утренней в Москве, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Вечером 27 февраля 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Утренней в городе Москве, между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил потерпевшему колото-резаные ранения в область груди. От полученных повреждений мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся", - сказала Иванова.

Она отметила, что подозреваемый 1981 года рождения задержан на территории столицы в короткий срок. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".
"В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавила Иванова.
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