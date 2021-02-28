https://ria.ru/20210228/ubiystvo-1599279247.html

У дома на востоке Москвы зарезали мужчину

У дома на востоке Москвы зарезали мужчину

Мужчину зарезали во время конфликта у жилого дома на улице Утренней в Москве, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T02:14

2021-02-28T02:14

2021-02-28T02:14

россия

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мужчину зарезали во время конфликта у жилого дома на улице Утренней в Москве, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Она отметила, что подозреваемый 1981 года рождения задержан на территории столицы в короткий срок. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство"."В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавила Иванова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/ubiystva-1599239928.html

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2021

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россия, юлия иванова, москва, происшествия