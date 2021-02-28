https://ria.ru/20210228/truboprovod-1599308095.html

При прорыве трубопровода на Ямале никто не пострадал

При прорыве трубопровода на Ямале никто не пострадал

Пострадавших после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении в ЯНАО нет, лес и водоемы рядом с местом происшествия отсутствуют, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T14:01

2021-02-28T14:01

2021-02-28T14:01

газпромнефть

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пострадавших после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении в ЯНАО нет, лес и водоемы рядом с местом происшествия отсутствуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз".Порыв трубопровода произошел на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, сообщили РИА Новости в экстренных службах ранее в воскресенье, добавив, что это повлекло разлив на 500 квадратных метрах, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке."Оповещение об инциденте направлено соответствующим государственным органам, пострадавших нет. Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют", - сообщили в пресс-службе компании.В компании пояснили, что на внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости, содержание воды в которой более 95%. На данный момент производят замену поврежденного фрагмента трубопровода, работы будут завершены до конца текущего дня."Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ("Газпромнефть-ННГ") - дочернее предприятие "Газпром нефти", которое занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономным округах. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений, в том числе и Спорышевское.

https://ria.ru/20201020/legkovushka-1580584865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромнефть, ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия