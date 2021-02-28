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При прорыве трубопровода на Ямале никто не пострадал
При прорыве трубопровода на Ямале никто не пострадал
Пострадавших после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении в ЯНАО нет, лес и водоемы рядом с местом происшествия отсутствуют, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T14:01
2021-02-28T14:01
газпромнефть
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пострадавших после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении в ЯНАО нет, лес и водоемы рядом с местом происшествия отсутствуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз".Порыв трубопровода произошел на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, сообщили РИА Новости в экстренных службах ранее в воскресенье, добавив, что это повлекло разлив на 500 квадратных метрах, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке."Оповещение об инциденте направлено соответствующим государственным органам, пострадавших нет. Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют", - сообщили в пресс-службе компании.В компании пояснили, что на внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости, содержание воды в которой более 95%. На данный момент производят замену поврежденного фрагмента трубопровода, работы будут завершены до конца текущего дня."Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ("Газпромнефть-ННГ") - дочернее предприятие "Газпром нефти", которое занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономным округах. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений, в том числе и Спорышевское.
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газпромнефть, ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия

При прорыве трубопровода на Ямале никто не пострадал

14:01 28.02.2021
 
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пострадавших после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении в ЯНАО нет, лес и водоемы рядом с местом происшествия отсутствуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз".
Порыв трубопровода произошел на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, сообщили РИА Новости в экстренных службах ранее в воскресенье, добавив, что это повлекло разлив на 500 квадратных метрах, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.
"Оповещение об инциденте направлено соответствующим государственным органам, пострадавших нет. Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют", - сообщили в пресс-службе компании.
В компании пояснили, что на внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости, содержание воды в которой более 95%. На данный момент производят замену поврежденного фрагмента трубопровода, работы будут завершены до конца текущего дня.
"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ("Газпромнефть-ННГ") - дочернее предприятие "Газпром нефти", которое занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономным округах. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений, в том числе и Спорышевское.
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ГазпромнефтьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
 
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