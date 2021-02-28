https://ria.ru/20210228/truboprovod-1599296769.html
На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на 500 "квадратах", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:13
2021-02-28T11:13
2021-02-28T11:13
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152383/73/1523837324_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_84313f58297c78c7f108bf5d4705c3d0.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на 500 "квадратах", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Произошел порыв трубопровода", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в результате произошел разлив на площади около 500 квадратных метров, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.
https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152383/73/1523837324_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_817ed3265f6182155820b35118dc9d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия