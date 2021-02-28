https://ria.ru/20210228/truboprovod-1599296769.html

На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на 500 "квадратах", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:13

2021-02-28T11:13

2021-02-28T11:13

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на 500 "квадратах", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Произошел порыв трубопровода", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в результате произошел разлив на площади около 500 квадратных метров, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.

https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия