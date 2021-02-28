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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210228/tikhanovskaya-1599316350.html
Тихановская хочет обсудить за рубежом помощь правозащитникам и протесты
Тихановская хочет обсудить за рубежом помощь правозащитникам и протесты
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в начале марта посетит Финляндию, Португалию и Швейцарию, сообщила... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:14
2021-02-28T15:16
протесты
швейцария
протесты в белоруссии
светлана тихановская
совет ес
португалия
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белоруссия
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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в начале марта посетит Финляндию, Португалию и Швейцарию, сообщила пресс-служба политика."​Светлана Тихановская совершит рабочий визит в Финляндию, Португалию и Швейцарию", - говорится в сообщении.Там напоминается о ранее анонсированном визите в Финляндию, который пройдёт с 1 по 4 марта. Тихановская встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто."С 4 по 7 марта состоится визит Светланы Тихановской в Португалию, которая с 1 января 2021 года председательствует в Совете ЕС. Она проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Антониу да Коштой, министром иностранных дел Португалии Аугусто Сантушем Сильвой, а также Жозе Мануэлем Баррозу, который с 23 ноября 2004 по 1 ноября 2014 являлся председателем Европейской комиссии", - говорится в сообщении.Добавляется, что сразу после этого, с 7 по 10 марта, Тихановская посетит Швейцарию, где встретится с представителями ООН и парламента Швейцарии.Согласно сообщению, в ходе визитов политик обсудит ситуацию и протесты в Белоруссии, а также возможные программы поддержки белорусов, правозащитников и независимых медиа в республике.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/lukashenko-1598920206.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/belorussiya-1598878076.html
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протесты, швейцария, светлана тихановская, совет ес, португалия, финляндия, белоруссия, оон, в мире

Тихановская хочет обсудить за рубежом помощь правозащитникам и протесты

15:14 28.02.2021 (обновлено: 15:16 28.02.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в начале марта посетит Финляндию, Португалию и Швейцарию, сообщила пресс-служба политика.
"​Светлана Тихановская совершит рабочий визит в Финляндию, Португалию и Швейцарию", - говорится в сообщении.
Там напоминается о ранее анонсированном визите в Финляндию, который пройдёт с 1 по 4 марта. Тихановская встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.
"С 4 по 7 марта состоится визит Светланы Тихановской в Португалию, которая с 1 января 2021 года председательствует в Совете ЕС. Она проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Антониу да Коштой, министром иностранных дел Португалии Аугусто Сантушем Сильвой, а также Жозе Мануэлем Баррозу, который с 23 ноября 2004 по 1 ноября 2014 являлся председателем Европейской комиссии", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что сразу после этого, с 7 по 10 марта, Тихановская посетит Швейцарию, где встретится с представителями ООН и парламента Швейцарии.
Согласно сообщению, в ходе визитов политик обсудит ситуацию и протесты в Белоруссии, а также возможные программы поддержки белорусов, правозащитников и независимых медиа в республике.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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Протесты в БелоруссииПротестыШвейцарияСветлана ТихановскаяСовет ЕСПортугалияФинляндияБелоруссияООНВ мире
 
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