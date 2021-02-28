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Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы

Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы

Находящийся в СИЗО бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не получал поздравительных телеграмм на день рождения, по его словам, ему не... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T05:07

2021-02-28T05:07

2021-02-28T05:07

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сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

лдпр

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хабаровский край

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Находящийся в СИЗО бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не получал поздравительных телеграмм на день рождения, по его словам, ему не пришло ни одного актуального письма с Нового года, сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил находящегося в СИЗО Фургала с днем рождения и направил ему телеграмму. Политик пообещал, что партия продолжит прикладывать все силы, чтобы облегчить судьбу экс-губернатора.Он добавил, что ему поступило более сотни поздравлений в адрес экс-губернатора и просьб проверить, пришли ли Фургалу поздравительные письма в СИЗО."Правительственные поздравительные телеграммы со слов Сергея Ивановича также к нему не поступали. Недавно выдали корреспонденцию за сентябрь и октябрь", - добавил Мельников.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.

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россия, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, москва, хабаровский край, происшествия