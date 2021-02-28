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Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:03
2021-02-28T10:03
россия
авто
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ."У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.Отмечается, что по постановлению, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года."Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - добавили в сообщении.
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россия, авто, михаил мишустин

Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября

10:03 28.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по постановлению, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года.
"Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - добавили в сообщении.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 16:56Сказано в эфире
"Есть претензии". Эксперт о переносе введения новых правил техосмотра
 
РоссияАвтоМихаил Мишустин
 
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