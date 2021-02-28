https://ria.ru/20210228/tekhosmotr-1599290642.html

Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября

Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T10:03

2021-02-28T10:03

2021-02-28T10:03

россия

авто

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ."У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.Отмечается, что по постановлению, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года."Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - добавили в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/tekhosmotr-1598963663.html

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россия, авто, михаил мишустин