https://ria.ru/20210228/tekhosmotr-1599290642.html
Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:03
2021-02-28T10:03
2021-02-28T10:03
россия
авто
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ."У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.Отмечается, что по постановлению, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года."Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - добавили в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/tekhosmotr-1598963663.html
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россия, авто, михаил мишустин
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по постановлению, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года.
"Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - добавили в сообщении.