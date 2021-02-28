https://ria.ru/20210228/sugroby-1599345813.html
Синоптик рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы
Синоптик рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы
Сугробы начнут таять в Москве в середине марта, в целом месяц будет на 1-3 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T20:14
2021-02-28T20:14
2021-02-28T20:19
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сугробы начнут таять в Москве в середине марта, в целом месяц будет на 1-3 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Март в среднем выдастся на 1-3 градуса теплее многолетних значений с небольшим недобором по осадкам. …Есть все шансы на то, что метеорологическая весна, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет, как и положено по климату, в конце марта - в последней декаде месяца", - сказал Тишковец.По его словам, "разрушение сугробов" под влиянием потепления начнется в середине месяца.
https://ria.ru/20210228/morozy-1599334366.html
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество