https://ria.ru/20210228/sugroby-1599345813.html

Синоптик рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы

Синоптик рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы

Сугробы начнут таять в Москве в середине марта, в целом месяц будет на 1-3 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T20:14

2021-02-28T20:14

2021-02-28T20:19

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сугробы начнут таять в Москве в середине марта, в целом месяц будет на 1-3 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Март в среднем выдастся на 1-3 градуса теплее многолетних значений с небольшим недобором по осадкам. …Есть все шансы на то, что метеорологическая весна, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет, как и положено по климату, в конце марта - в последней декаде месяца", - сказал Тишковец.По его словам, "разрушение сугробов" под влиянием потепления начнется в середине месяца.

https://ria.ru/20210228/morozy-1599334366.html

москва

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2021

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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество