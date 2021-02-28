https://ria.ru/20210228/sostoyanie-1599353018.html
Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии получивших травмы в ТЦ детей
Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии получивших травмы в ТЦ детей
Омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с детьми, получившими травмы в ТЦ, их жизни и здоровью ничто не... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T21:46
2021-02-28T21:46
2021-02-28T21:46
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с детьми, получившими травмы в ТЦ, их жизни и здоровью ничто не угрожает.Ранее сообщалось, что один ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы, состояние других уточняется. Позднее сотрудник развлекательного центра уточнил РИА Новости, что один ребенок получил шишку, двое - небольшие царапины.
https://ria.ru/20210228/attraktsion-1599338390.html
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ольга ярославская, москва, происшествия