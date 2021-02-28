https://ria.ru/20210228/sostoyanie-1599353018.html

Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии получивших травмы в ТЦ детей

Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии получивших травмы в ТЦ детей

Омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с детьми, получившими травмы в ТЦ, их жизни и здоровью ничто не... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T21:46

2021-02-28T21:46

2021-02-28T21:46

ольга ярославская

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с детьми, получившими травмы в ТЦ, их жизни и здоровью ничто не угрожает.Ранее сообщалось, что один ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы, состояние других уточняется. Позднее сотрудник развлекательного центра уточнил РИА Новости, что один ребенок получил шишку, двое - небольшие царапины.

https://ria.ru/20210228/attraktsion-1599338390.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия