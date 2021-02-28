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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210228/shtamm-1599360078.html
В Британии шесть человек заразились "бразильским" штаммом коронавируса
В Британии шесть человек заразились "бразильским" штаммом коронавируса
В Великобритании выявлены шесть случаев заболевания "бразильским" штаммом коронавируса, говорится в сообщении управления по охране общественного здоровья Англии РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T23:24
2021-02-28T23:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
манаус
бразилия
в мире
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании выявлены шесть случаев заболевания "бразильским" штаммом коронавируса, говорится в сообщении управления по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE)."Случаи, вызывающие обеспокоенность, впервые выявленные в Манаусе (P.1), зафиксированы в Великобритании", - отмечается в сообщении.В двух выявленных случаях в Англии заболевшие прибыли из Бразилии. Третий заразившийся не связан с недавними путешествиями, история его контактов выясняется. Еще три случая заражения зафиксированы в Шотландии и не связаны со случаями в Англии."Важно помнить, что COVID-19, независимо от его варианта, распространяется одинаково. Значит, меры по предотвращению его распространения не меняются. Оставайтесь дома и, если вам нужно выйти на улицу по важным причинам, прикрывайте нос и рот, тщательно мойте руки и держитесь на расстоянии", - порекомендовали в ведомстве.Британия ввела с 15 февраля обязательный 10-дневный карантин в специальных гостиницах для прибывающих из 33 стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Бразилия входит в число указанных стран.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у более чем 4,1 миллиона человек, общее число скончавшихся достигло 122 849. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Ожидается, что в зависимости от ситуации к 21 июня могут быть сняты ограничения на социальные контакты.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, манаус, бразилия, в мире

В Британии шесть человек заразились "бразильским" штаммом коронавируса

23:24 28.02.2021
 
© REUTERS / Hannah McKayМедицинские работники доставили пациента в одну из больниц Лондона, Великобритания
Медицинские работники доставили пациента в одну из больниц Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© REUTERS / Hannah McKay
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании выявлены шесть случаев заболевания "бразильским" штаммом коронавируса, говорится в сообщении управления по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE).
"Случаи, вызывающие обеспокоенность, впервые выявленные в Манаусе (P.1), зафиксированы в Великобритании", - отмечается в сообщении.
В двух выявленных случаях в Англии заболевшие прибыли из Бразилии. Третий заразившийся не связан с недавними путешествиями, история его контактов выясняется. Еще три случая заражения зафиксированы в Шотландии и не связаны со случаями в Англии.
"Важно помнить, что COVID-19, независимо от его варианта, распространяется одинаково. Значит, меры по предотвращению его распространения не меняются. Оставайтесь дома и, если вам нужно выйти на улицу по важным причинам, прикрывайте нос и рот, тщательно мойте руки и держитесь на расстоянии", - порекомендовали в ведомстве.
Специалисты отдела разработок на предприятии компании БиоВитрум - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:45
По миру распространяется очередная "тревожная" мутация коронавируса
Британия ввела с 15 февраля обязательный 10-дневный карантин в специальных гостиницах для прибывающих из 33 стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Бразилия входит в число указанных стран.
Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у более чем 4,1 миллиона человек, общее число скончавшихся достигло 122 849. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Ожидается, что в зависимости от ситуации к 21 июня могут быть сняты ограничения на социальные контакты.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияМанаусБразилияВ мире
 
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