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В Британии шесть человек заразились "бразильским" штаммом коронавируса
В Британии шесть человек заразились "бразильским" штаммом коронавируса
В Великобритании выявлены шесть случаев заболевания "бразильским" штаммом коронавируса, говорится в сообщении управления по охране общественного здоровья Англии РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T23:24
2021-02-28T23:24
2021-02-28T23:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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бразилия
в мире
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании выявлены шесть случаев заболевания "бразильским" штаммом коронавируса, говорится в сообщении управления по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE)."Случаи, вызывающие обеспокоенность, впервые выявленные в Манаусе (P.1), зафиксированы в Великобритании", - отмечается в сообщении.В двух выявленных случаях в Англии заболевшие прибыли из Бразилии. Третий заразившийся не связан с недавними путешествиями, история его контактов выясняется. Еще три случая заражения зафиксированы в Шотландии и не связаны со случаями в Англии."Важно помнить, что COVID-19, независимо от его варианта, распространяется одинаково. Значит, меры по предотвращению его распространения не меняются. Оставайтесь дома и, если вам нужно выйти на улицу по важным причинам, прикрывайте нос и рот, тщательно мойте руки и держитесь на расстоянии", - порекомендовали в ведомстве.Британия ввела с 15 февраля обязательный 10-дневный карантин в специальных гостиницах для прибывающих из 33 стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Бразилия входит в число указанных стран.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у более чем 4,1 миллиона человек, общее число скончавшихся достигло 122 849. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Ожидается, что в зависимости от ситуации к 21 июня могут быть сняты ограничения на социальные контакты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/koronavirus-1597627106.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, манаус, бразилия, в мире
ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости, Наталья Копылова.
В Великобритании
выявлены шесть случаев заболевания "бразильским" штаммом коронавируса
, говорится в сообщении управления по охране общественного здоровья Англии
(Public Health England, PHE).
"Случаи, вызывающие обеспокоенность, впервые выявленные в Манаусе
(P.1), зафиксированы в Великобритании", - отмечается в сообщении.
В двух выявленных случаях в Англии заболевшие прибыли из Бразилии
. Третий заразившийся не связан с недавними путешествиями, история его контактов выясняется. Еще три случая заражения зафиксированы в Шотландии
и не связаны со случаями в Англии.
"Важно помнить, что COVID-19, независимо от его варианта, распространяется одинаково. Значит, меры по предотвращению его распространения не меняются. Оставайтесь дома и, если вам нужно выйти на улицу по важным причинам, прикрывайте нос и рот, тщательно мойте руки и держитесь на расстоянии", - порекомендовали в ведомстве.
Британия ввела с 15 февраля обязательный 10-дневный карантин в специальных гостиницах для прибывающих из 33 стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Бразилия входит в число указанных стран.
Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у более чем 4,1 миллиона человек, общее число скончавшихся достигло 122 849. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Ожидается, что в зависимости от ситуации к 21 июня могут быть сняты ограничения на социальные контакты.