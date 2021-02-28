https://ria.ru/20210228/produkty-1599356272.html
Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России
Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России
Профильные ведомства РФ ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T22:30
2021-02-28T22:30
2021-02-28T22:43
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Профильные ведомства РФ ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние, включение России в число "горячих точек" по ценам на продукты носит спекулятивный характер, сообщила в воскресенье пресс-служба Минэкономразвития.Ранее агентство Блумберг, проанализировав ситуацию на мировом рынке продовольствия, отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам". Агентство считает, что последствия подорожания продовольствия в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными. Это объясняется тем, что жители этих стран тратят на еду большую часть потребительской корзины."Подобная аналитика носит спекулятивный характер", - говорится в сообщении министерства."Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут операвтивный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние", - добавили в министерстве.В Минэкономразвития также отметили, что правительство РФ сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, россия