https://ria.ru/20210228/produkty-1599356272.html

Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России

Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России

Профильные ведомства РФ ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T22:30

2021-02-28T22:30

2021-02-28T22:43

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154919/50/1549195077_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_4ada00dfcc1055032e98a8efaf85ac87.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Профильные ведомства РФ ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние, включение России в число "горячих точек" по ценам на продукты носит спекулятивный характер, сообщила в воскресенье пресс-служба Минэкономразвития.Ранее агентство Блумберг, проанализировав ситуацию на мировом рынке продовольствия, отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам". Агентство считает, что последствия подорожания продовольствия в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными. Это объясняется тем, что жители этих стран тратят на еду большую часть потребительской корзины."Подобная аналитика носит спекулятивный характер", - говорится в сообщении министерства."Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут операвтивный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние", - добавили в министерстве.В Минэкономразвития также отметили, что правительство РФ сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.

https://ria.ru/20210221/podorozhanie-1598214465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, россия