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В Хабаровске загорелся склад с пластиком
В Хабаровске загорелся склад с пластиком
Одноэтажное складское здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров в ночь с воскресенья на понедельник, огонь... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T21:34
2021-02-28T21:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Одноэтажное складское здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров в ночь с воскресенья на понедельник, огонь уже локализован, сообщает МЧС РФ."В 20.25 (мск) (03.25 понедельника по местному времени) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании (хранение пластиковой продукции) в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров с последующим обрушением. Площадь обрушения устанавливается", - говорится в сообщении.По данным спасателей, в 21.03 мск (04.03 по местному времени понедельника) пожар локализирован на 1 тысяче квадратных метров, пострадавших нет. Огонь тушат 36 человек и 12 единиц техники.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия

В Хабаровске загорелся склад с пластиком

21:34 28.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время тушения пожара
Сотрудник МЧС во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Одноэтажное складское здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров в ночь с воскресенья на понедельник, огонь уже локализован, сообщает МЧС РФ.
"В 20.25 (мск) (03.25 понедельника по местному времени) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании (хранение пластиковой продукции) в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров с последующим обрушением. Площадь обрушения устанавливается", - говорится в сообщении.
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По данным спасателей, в 21.03 мск (04.03 по местному времени понедельника) пожар локализирован на 1 тысяче квадратных метров, пострадавших нет. Огонь тушат 36 человек и 12 единиц техники.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскПроисшествия
 
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