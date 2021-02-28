https://ria.ru/20210228/pozhar-1599351770.html

В Хабаровске загорелся склад с пластиком

В Хабаровске загорелся склад с пластиком

Одноэтажное складское здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров в ночь с воскресенья на понедельник, огонь... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T21:34

2021-02-28T21:34

2021-02-28T21:34

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Одноэтажное складское здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров в ночь с воскресенья на понедельник, огонь уже локализован, сообщает МЧС РФ."В 20.25 (мск) (03.25 понедельника по местному времени) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании (хранение пластиковой продукции) в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров с последующим обрушением. Площадь обрушения устанавливается", - говорится в сообщении.По данным спасателей, в 21.03 мск (04.03 по местному времени понедельника) пожар локализирован на 1 тысяче квадратных метров, пострадавших нет. Огонь тушат 36 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20210228/pozhar-1599350227.html

россия

хабаровск

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия