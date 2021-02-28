Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/pozhar-1599350227.html
В Ростове-на-Дону сгорел склад с товарами для праздников
В Ростове-на-Дону сгорел склад с товарами для праздников
Склад продукции для организации праздников сгорел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T21:15
2021-02-28T21:24
россия
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148497/42/1484974288_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_295adf50b6c629377ab1f2b5a6af583e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Склад продукции для организации праздников сгорел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.По его словам, в 19.44 поступило сообщение о возгорании на складе с продукцией для праздников на проспекте Стачки в промзоне Ростова-на-Дону. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спустя примерно час пожар был локализован."В 20.51 пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров", - сказал он.
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148497/42/1484974288_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_67381ae051cb107e4825dcd2feb60e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону сгорел склад с товарами для праздников

21:15 28.02.2021 (обновлено: 21:24 28.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Ростовской областиТушение пожара в Ростове-на-Дону
Тушение пожара в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : ГУ МЧС по Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Склад продукции для организации праздников сгорел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
По его словам, в 19.44 поступило сообщение о возгорании на складе с продукцией для праздников на проспекте Стачки в промзоне Ростова-на-Дону. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спустя примерно час пожар был локализован.
"В 20.51 пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров", - сказал он.
 
РоссияРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка
13:55Официальный курс евро на вторник снизился почти на рубль
13:54Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом
13:53В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
13:52В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России из-за Навального
13:50Россия ответит ЕС в случае введения санкций по Навальному, заявил Климов
13:47Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
13:45Wintershall Dea не видит проблем с финансированием "Северного потока — 2"
13:35В Крыму в опытную эксплуатацию запустят водозабор на реке Бельбек
13:35Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза
13:35Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
13:31В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет
13:28Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
13:24Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
13:21Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
13:21На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
13:19"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
13:18Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
13:16Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет
13:10МИД удивился реакции Киева на ЧП с сотрудником консульства в Петербурге
Лента новостейМолния