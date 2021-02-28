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В Ростове-на-Дону сгорел склад с товарами для праздников

В Ростове-на-Дону сгорел склад с товарами для праздников

Склад продукции для организации праздников сгорел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T21:15

2021-02-28T21:15

2021-02-28T21:24

россия

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Склад продукции для организации праздников сгорел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.По его словам, в 19.44 поступило сообщение о возгорании на складе с продукцией для праздников на проспекте Стачки в промзоне Ростова-на-Дону. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спустя примерно час пожар был локализован."В 20.51 пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров", - сказал он.

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ростов-на-дону

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия