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В Ростове-на-Дону сгорел склад с товарами для праздников
В Ростове-на-Дону сгорел склад с товарами для праздников
Склад продукции для организации праздников сгорел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T21:15
2021-02-28T21:15
2021-02-28T21:24
россия
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Склад продукции для организации праздников сгорел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.По его словам, в 19.44 поступило сообщение о возгорании на складе с продукцией для праздников на проспекте Стачки в промзоне Ростова-на-Дону. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спустя примерно час пожар был локализован."В 20.51 пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров", - сказал он.
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия