https://ria.ru/20210228/pozhar-1599304992.html

Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали

Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание на Семеновском рынке в Мурманске, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T13:03

2021-02-28T13:03

2021-02-28T13:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153381/32/1533813277_45:0:1457:794_1920x0_80_0_0_dd54d832f327a85b7f3704cd9a7db61b.jpg

МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на Семеновском рынке в Мурманске, сообщили в региональном ГУ МЧС."Пожар на Семёновском рынке ликвидирован в 12.47. Производится проливка, разборка", - говорится в сообщенииИнформация о возгорании здания на улице Героев-Североморцев, где расположен павильон Семеновского рынка ТЦ "Семеновский", поступила на пульт дежурной службы в 6.46 в воскресенье. Приблизительная площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Ранее сообщалось о том, что спасенных и погибших нет.

https://ria.ru/20210227/pozhar-1599241121.html

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, происшествия