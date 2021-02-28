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Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание на Семеновском рынке в Мурманске, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T13:03
2021-02-28T13:03
2021-02-28T13:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманск
происшествия
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МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на Семеновском рынке в Мурманске, сообщили в региональном ГУ МЧС."Пожар на Семёновском рынке ликвидирован в 12.47. Производится проливка, разборка", - говорится в сообщенииИнформация о возгорании здания на улице Героев-Североморцев, где расположен павильон Семеновского рынка ТЦ "Семеновский", поступила на пульт дежурной службы в 6.46 в воскресенье. Приблизительная площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Ранее сообщалось о том, что спасенных и погибших нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, происшествия