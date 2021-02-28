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В Мурманске загорелся торговый центр "Семеновский"
В Мурманске загорелся торговый центр "Семеновский"
Небольшой торговый центр - павильон Семеновского рынка - загорелся на площади 150 квадратных метров в Мурманске, погибших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:25
2021-02-28T13:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманск
происшествия
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МУРМАНСК, 28 фев - РИА Новости. Небольшой торговый центр - павильон Семеновского рынка - загорелся на площади 150 квадратных метров в Мурманске, погибших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.Информация о возгорании здания на улице Героев-Североморцев, где расположен павильон Семеновского рынка ТЦ "Семеновский", поступила на пульт дежурной службы в 6.46 в воскресенье."На данный момент на месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения (шесть единиц техники.). Приблизительная площадь пожара 150 метров квадратных. Спасенных, погибших нет", - сообщили в ГУ МЧС.На фотографиях очевидцев, размещенных в соцсетях, видно, как над небольшим одноэтажным павильоном ТЦ "Семеновский" поднимаются клубы дыма.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, происшествия

В Мурманске загорелся торговый центр "Семеновский"

10:25 28.02.2021 (обновлено: 13:26 28.02.2021)
 
© Фото : ГУМЧС по Мурманской областиВозгорание торгового павильона на Семеновском рынке в Мурманске
Возгорание торгового павильона на Семеновском рынке в Мурманске - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : ГУМЧС по Мурманской области
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МУРМАНСК, 28 фев - РИА Новости. Небольшой торговый центр - павильон Семеновского рынка - загорелся на площади 150 квадратных метров в Мурманске, погибших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Информация о возгорании здания на улице Героев-Североморцев, где расположен павильон Семеновского рынка ТЦ "Семеновский", поступила на пульт дежурной службы в 6.46 в воскресенье.
"На данный момент на месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения (шесть единиц техники.). Приблизительная площадь пожара 150 метров квадратных. Спасенных, погибших нет", - сообщили в ГУ МЧС.
На фотографиях очевидцев, размещенных в соцсетях, видно, как над небольшим одноэтажным павильоном ТЦ "Семеновский" поднимаются клубы дыма.
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