https://ria.ru/20210228/pozhar-1599292105.html

В Мурманске загорелся торговый центр "Семеновский"

В Мурманске загорелся торговый центр "Семеновский"

Небольшой торговый центр - павильон Семеновского рынка - загорелся на площади 150 квадратных метров в Мурманске, погибших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T10:25

2021-02-28T10:25

2021-02-28T13:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманск

происшествия

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МУРМАНСК, 28 фев - РИА Новости. Небольшой торговый центр - павильон Семеновского рынка - загорелся на площади 150 квадратных метров в Мурманске, погибших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.Информация о возгорании здания на улице Героев-Североморцев, где расположен павильон Семеновского рынка ТЦ "Семеновский", поступила на пульт дежурной службы в 6.46 в воскресенье."На данный момент на месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения (шесть единиц техники.). Приблизительная площадь пожара 150 метров квадратных. Спасенных, погибших нет", - сообщили в ГУ МЧС.На фотографиях очевидцев, размещенных в соцсетях, видно, как над небольшим одноэтажным павильоном ТЦ "Семеновский" поднимаются клубы дыма.

https://realty.ria.ru/20210217/kolomenskoe-1597817297.html

мурманск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, происшествия