https://ria.ru/20210228/pozhar-1599290518.html
В результате пожара в больнице Черновцов умер второй пациент
В результате пожара в больнице Черновцов умер второй пациент
Второй пациент скончался в результате вспышки и последующего пожара в городской больнице Черновцов, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:02
2021-02-28T10:02
2021-02-28T10:02
черновцы
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_f9a58b098148c168a31385a40a63e664.jpg
КИЕВ, 28 фев - РИА Новости. Второй пациент скончался в результате вспышки и последующего пожара в городской больнице Черновцов, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.В субботу замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак сообщила, что взрыв произошел в городской больнице Черновцов, есть пострадавшие. Госслужба по ЧС Украины позднее сообщила, что один человек погиб и один пострадал вследствие "вспышки кислородной трубы", были эвакуированы 20 человек. Как позднее сообщило издание ZN.ua со ссылкой директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, причиной возгорания мог стать самоподжог одного из пациентов. Полиция возбудила уголовное дело."Двадцать седьмого февраля в Черновцах в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Вследствие данного события погибло 2 человека. Второй человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.
https://ria.ru/20200305/1568199403.html
черновцы
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_9d860e60585320d16e5536c9d7b547cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черновцы, украина, в мире