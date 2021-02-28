Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/pozhar-1599290518.html
В результате пожара в больнице Черновцов умер второй пациент
В результате пожара в больнице Черновцов умер второй пациент
Второй пациент скончался в результате вспышки и последующего пожара в городской больнице Черновцов, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:02
2021-02-28T10:02
черновцы
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_f9a58b098148c168a31385a40a63e664.jpg
КИЕВ, 28 фев - РИА Новости. Второй пациент скончался в результате вспышки и последующего пожара в городской больнице Черновцов, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.В субботу замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак сообщила, что взрыв произошел в городской больнице Черновцов, есть пострадавшие. Госслужба по ЧС Украины позднее сообщила, что один человек погиб и один пострадал вследствие "вспышки кислородной трубы", были эвакуированы 20 человек. Как позднее сообщило издание ZN.ua со ссылкой директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, причиной возгорания мог стать самоподжог одного из пациентов. Полиция возбудила уголовное дело."Двадцать седьмого февраля в Черновцах в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Вследствие данного события погибло 2 человека. Второй человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.
https://ria.ru/20200305/1568199403.html
черновцы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_9d860e60585320d16e5536c9d7b547cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черновцы, украина, в мире

В результате пожара в больнице Черновцов умер второй пациент

10:02 28.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 фев - РИА Новости. Второй пациент скончался в результате вспышки и последующего пожара в городской больнице Черновцов, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.
В субботу замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак сообщила, что взрыв произошел в городской больнице Черновцов, есть пострадавшие. Госслужба по ЧС Украины позднее сообщила, что один человек погиб и один пострадал вследствие "вспышки кислородной трубы", были эвакуированы 20 человек. Как позднее сообщило издание ZN.ua со ссылкой директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, причиной возгорания мог стать самоподжог одного из пациентов. Полиция возбудила уголовное дело.
"Двадцать седьмого февраля в Черновцах в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Вследствие данного события погибло 2 человека. Второй человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.
Врач на Украине - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
5 марта 2020, 15:38
Жители Черновцов на Украине боятся идти к врачу
 
ЧерновцыУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Аккаунт Александра Хинштейна в Twitter взломали
13:45Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
13:42В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:24В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
13:17Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
13:17Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
13:12В Канзасе полицейские пострадали в ходе проверки дома
13:03Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
12:48В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:37Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме
12:35Первый российский спутник "Арктика-М" вышел на расчетную орбиту
12:33В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:29Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
12:22В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации
12:04Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
12:01В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
12:00Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
11:59Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
11:56Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
11:50Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин
Лента новостейМолния