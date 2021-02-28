https://ria.ru/20210228/pogoda-1599347807.html
Москвичам пообещали теплый май
Москвичам пообещали теплый май
Первомай в Москве предварительно обещает быть теплым, в целом май будет на 1-2,5 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T20:29
2021-02-28T20:29
2021-02-28T20:35
погода
центр "фобос"
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первомай в Москве предварительно обещает быть теплым, в целом май будет на 1-2,5 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил РИА Новости, что апрель будет на пару градусов теплее нормы."Май тоже не подкачает, среднемесячная температура воздуха на 1-2,5 градуса теплее положенного, в осадкомеры небесной влаги попадет в пределах нормы. Кстати, и Первомай предварительно обещает быть довольно теплым, что может стать хорошим сигналом для дачников и начал полевых работ", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20210228/zima-1599345059.html
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погода, центр "фобос", общество