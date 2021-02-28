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Москвичам пообещали теплый май
Москвичам пообещали теплый май
Первомай в Москве предварительно обещает быть теплым, в целом май будет на 1-2,5 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T20:29
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погода
центр "фобос"
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первомай в Москве предварительно обещает быть теплым, в целом май будет на 1-2,5 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил РИА Новости, что апрель будет на пару градусов теплее нормы."Май тоже не подкачает, среднемесячная температура воздуха на 1-2,5 градуса теплее положенного, в осадкомеры небесной влаги попадет в пределах нормы. Кстати, и Первомай предварительно обещает быть довольно теплым, что может стать хорошим сигналом для дачников и начал полевых работ", - сказал Тишковец.
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погода, центр "фобос", общество

Москвичам пообещали теплый май

20:29 28.02.2021 (обновлено: 20:35 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветение деревьев в Москве
Цветение деревьев в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первомай в Москве предварительно обещает быть теплым, в целом май будет на 1-2,5 градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он сообщил РИА Новости, что апрель будет на пару градусов теплее нормы.
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"Май тоже не подкачает, среднемесячная температура воздуха на 1-2,5 градуса теплее положенного, в осадкомеры небесной влаги попадет в пределах нормы. Кстати, и Первомай предварительно обещает быть довольно теплым, что может стать хорошим сигналом для дачников и начал полевых работ", - сказал Тишковец.
 
ПогодаЦентр "Фобос"Общество
 
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