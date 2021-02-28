https://ria.ru/20210228/pogibshie-1599330644.html

СМИ сообщили о 17 погибших в столкновениях в Мьянме

СМИ сообщили о 17 погибших в столкновениях в Мьянме

Не менее 17 человек погибли в воскресенье в ходе столкновений участников массовых протестов в нескольких городах Мьянмы с полицией и военными, предпринимающими... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T17:35

2021-02-28T17:35

2021-02-28T17:35

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 28 фев – РИА Новости. Не менее 17 человек погибли в воскресенье в ходе столкновений участников массовых протестов в нескольких городах Мьянмы с полицией и военными, предпринимающими попытки разогнать протестующих, сообщает новостной интернет-портал "Миззима".Ранее новостной портал "Иравади" сообщал о 6 погибших.По последним данным, которые приводит "Миззима", 4 человека погибли в крупнейшем городе Мьянмы и бывшей столице Янгоне, 2 человека во втором по величине городе страны Мандалае, 3 человека в городе Баго, 4 – в городе Давей, 1 человек в Мьей, 2 в Пакокку и 1 человек в Моламьяйне.По информации портала "Иравади", трое из четверых убитых в Янгоне – участники демонстрации школьных учителей и старшеклассников.В Баго более 20 человек получили травмы различной степени тяжести, также сообщает портал.По информации "Иравади", полицейские и солдаты во всех городах, где погибли люди, пытались остановить продвижение колонн демонстрантов резиновыми пулями и выстрелами боевыми патронами в воздух, сообщает издание. Большинство погибших были убиты пулями из боевого оружия, сообщает портал.В воскресенье во многих городах Мьянмы продолжились массовые протесты с участием десятков и сотен тысяч человек, начавшиеся еще 6 февраля, через пять дней после перехода власти в стране к вооруженным силам.По информации мьянманских СМИ, борьба на улицах городов обостряется с каждым днем. Протестующие начинают строить и оборонять баррикады, а полицейские силы спецназначения и солдаты переходят ко все более жесткой тактике, используя как водометные пушки и слезоточивый газ, так и резиновые пули и боевые патроны.Военные пришли к власти в Мьянме после того, как прежний состав избиркома и правительство партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) отвергли любую возможность обсуждения и расследования предполагаемых массовых подтасовок списков избирателей и избирательных бюллетеней на всеобщих выборах 8 ноября 2020 года, якобы позволивших НЛД выиграть абсолютное большинство парламентских мандатов.Военные провели собственное расследование, по их словам, выявившее не менее 10 миллионов фальсифицированных бюллетеней, и настаивали на проведении расследования. После серии отказов со стороны избиркома и правительства НЛД, 1 февраля вооруженные силы задержали президента страны Вин Мьинта и госсоветника (фактического премьера) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, и поместили их под домашний арест. Против них возбуждены уголовные дела о нарушениях законодательства о предотвращении и преодолении стихийных бедствий (нарушений чрезвычайного режима, действующего в связи с пандемией COVID-19), а в случае Аун Сан Су Чжи - и закона об импорте электронных средств связи. Функционеры НЛД и деятели смещенного правительства по всей стране подверглись арестам и обвинениям в различных правонарушениях.В первый же день после прихода к власти военные объявили, что они действуют в рамках существующей конституции 2008 года и что после окончания действия режима чрезвычайного положения, который вводится сроком на год, пройдут выборы, выигравшая их партия сформирует правительство.Сторонники НЛД с начала февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. Общенациональная забастовка парализовала работу более 70% госучреждений и предприятий страны. Участники протестов требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/1599292927.html

https://ria.ru/20210228/myanma-1599299116.html

https://ria.ru/20210226/myanma-1599153482.html

https://ria.ru/20210226/myanma-1599154597.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире