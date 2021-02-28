https://ria.ru/20210228/napadenie-1599352414.html

В Карачаево-Черкесии задержали выстрелившего в росгвардейца мужчину

В Карачаево-Черкесии задержали выстрелившего в росгвардейца мужчину

Полицейские задержали одного из нападавших на силовиков в Карачаево-Черкесии при проверке документов. Об этом сообщает МВД по республике. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T21:41

2021-02-28T21:41

2021-02-28T23:55

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

карачаево-черкесская республика (кчр)

следственный комитет россии (ск рф)

малокарачаевский район

черкесск

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 28 фев — РИА Новости. Полицейские задержали одного из нападавших на силовиков в Карачаево-Черкесии при проверке документов. Об этом сообщает МВД по республике.По данным СК, 24 февраля в 23:40 в селе Учкекен сотрудники ОМВД России по Малокарачаевскому району и Росгвардии КЧР заметили автомашину с тонированными стеклами, в салоне которой находились двое мужчин. В ответ на требование предъявить документы водитель автомашины выразился нецензурной бранью. Потом он вышел из машины и нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил из ружья в ногу сотруднику Росгвардии."Сегодня при проведении оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого в причинении огнестрельного ранения задержали в Черкесске. Сопротивления мужчина не оказывал. Охотничье ружье, из которого производил выстрел в правоохранителя, сдал добровольно", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.Второго подозреваемого разыскивают.

https://ria.ru/20210126/inspektor-1594612469.html

россия

малокарачаевский район

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), малокарачаевский район, черкесск, происшествия