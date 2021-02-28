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В Карачаево-Черкесии задержали выстрелившего в росгвардейца мужчину
В Карачаево-Черкесии задержали выстрелившего в росгвардейца мужчину
Полицейские задержали одного из нападавших на силовиков в Карачаево-Черкесии при проверке документов. Об этом сообщает МВД по республике. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T21:41
2021-02-28T21:41
2021-02-28T23:55
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
малокарачаевский район
черкесск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 28 фев — РИА Новости. Полицейские задержали одного из нападавших на силовиков в Карачаево-Черкесии при проверке документов. Об этом сообщает МВД по республике.По данным СК, 24 февраля в 23:40 в селе Учкекен сотрудники ОМВД России по Малокарачаевскому району и Росгвардии КЧР заметили автомашину с тонированными стеклами, в салоне которой находились двое мужчин. В ответ на требование предъявить документы водитель автомашины выразился нецензурной бранью. Потом он вышел из машины и нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил из ружья в ногу сотруднику Росгвардии."Сегодня при проведении оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого в причинении огнестрельного ранения задержали в Черкесске. Сопротивления мужчина не оказывал. Охотничье ружье, из которого производил выстрел в правоохранителя, сдал добровольно", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.Второго подозреваемого разыскивают.
https://ria.ru/20210126/inspektor-1594612469.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), малокарачаевский район, черкесск, происшествия