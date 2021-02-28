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Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
Военные власти Мьянмы рекомендовали иностранным дипмиссиям, отделениям ООН и другим международным организациям не контактировать с "незаконными организациями",... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:56
2021-02-28T11:56
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
оон
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военные власти Мьянмы рекомендовали иностранным дипмиссиям, отделениям ООН и другим международным организациям не контактировать с "незаконными организациями", представляющими политическую партию смещенного лидера страны Аун Сан Су Чжи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на директиву МИД страны."Министерство, соответственно, хотело бы рекомендовать всем дипломатическим миссиям, специализированным учреждениям ООН и международным организациям, аккредитованным в Мьянме, воздержаться от контактов и коммуникаций с этими незаконными организациями", - говорится в директиве подконтрольного военным МИД от 26 февраля, которая попала в распоряжение издания. В документе указывается, что формирование таких объединений, как оппозиционный военным Представительный комитет Ассамблеи Союза (CRPH) и парламент, созданный отстраненными в результате переворота законодателями, считается незаконным.Военные пришли к власти в Мьянме после того, как прежний состав избиркома и правительство партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) отвергли любую возможность обсуждения и расследования предполагаемых массовых подтасовок списков избирателей и избирательных бюллетеней на всеобщих выборах 8 ноября 2020 года, якобы позволивших НЛД выиграть абсолютное большинство парламентских мандатов.Военные провели собственное расследование, по их словам, выявившее не менее 10 миллионов фальсифицированных бюллетеней, и настаивали на проведении расследования. После серии отказов со стороны избиркома и правительства НЛД, 1 февраля вооруженные силы задержали президента страны Вин Мьинта и госсоветника (фактического премьера) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, и поместили их под домашний арест. Против них возбуждены уголовные дела о нарушениях законодательства о предотвращении и преодолении стихийных бедствий (нарушений чрезвычайного режима, действующего в связи с пандемией COVID-19), а в случае Аун Сан Су Чжи - и закона об импорте электронных средств связи. Функционеры НЛД и деятели смещенного правительства по всей стране подверглись арестам и обвинениям в различных правонарушениях.В первый же день после прихода к власти военные объявили, что они действуют в рамках существующей конституции 2008 года и что после окончания действия режима чрезвычайного положения, который вводится сроком на год, пройдут выборы, выигравшая их партия сформирует правительство.Сторонники НЛД с начала февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. Общенациональная забастовка парализовала работу более 70% госучреждений и предприятий страны. Участники протестов требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20210226/myanma-1599153482.html
https://ria.ru/20210226/myanma-1599154597.html
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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, оон, в мире

Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера

11:56 28.02.2021
 
© REUTERS / StringerАкция протеста в Мьянме
Акция протеста в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военные власти Мьянмы рекомендовали иностранным дипмиссиям, отделениям ООН и другим международным организациям не контактировать с "незаконными организациями", представляющими политическую партию смещенного лидера страны Аун Сан Су Чжи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на директиву МИД страны.
"Министерство, соответственно, хотело бы рекомендовать всем дипломатическим миссиям, специализированным учреждениям ООН и международным организациям, аккредитованным в Мьянме, воздержаться от контактов и коммуникаций с этими незаконными организациями", - говорится в директиве подконтрольного военным МИД от 26 февраля, которая попала в распоряжение издания. В документе указывается, что формирование таких объединений, как оппозиционный военным Представительный комитет Ассамблеи Союза (CRPH) и парламент, созданный отстраненными в результате переворота законодателями, считается незаконным.
Столкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 18:31
ООН призвала государства не признавать военные власти в Мьянме
Военные пришли к власти в Мьянме после того, как прежний состав избиркома и правительство партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) отвергли любую возможность обсуждения и расследования предполагаемых массовых подтасовок списков избирателей и избирательных бюллетеней на всеобщих выборах 8 ноября 2020 года, якобы позволивших НЛД выиграть абсолютное большинство парламентских мандатов.
Военные провели собственное расследование, по их словам, выявившее не менее 10 миллионов фальсифицированных бюллетеней, и настаивали на проведении расследования. После серии отказов со стороны избиркома и правительства НЛД, 1 февраля вооруженные силы задержали президента страны Вин Мьинта и госсоветника (фактического премьера) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, и поместили их под домашний арест. Против них возбуждены уголовные дела о нарушениях законодательства о предотвращении и преодолении стихийных бедствий (нарушений чрезвычайного режима, действующего в связи с пандемией COVID-19), а в случае Аун Сан Су Чжи - и закона об импорте электронных средств связи. Функционеры НЛД и деятели смещенного правительства по всей стране подверглись арестам и обвинениям в различных правонарушениях.
Государственный советник Республики Союз Мьянмы Аун Сан Су Чжи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 18:36
СМИ: бывшего госсоветника Мьянмы вывезли в неизвестном направлении
В первый же день после прихода к власти военные объявили, что они действуют в рамках существующей конституции 2008 года и что после окончания действия режима чрезвычайного положения, который вводится сроком на год, пройдут выборы, выигравшая их партия сформирует правительство.
Сторонники НЛД с начала февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. Общенациональная забастовка парализовала работу более 70% госучреждений и предприятий страны. Участники протестов требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.
Контрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 12:43
ЕС готов ввести санкции против причастных к перевороту в Мьянме
 
Национальная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиМьянмаООНВ мире
 
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