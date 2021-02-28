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В московском метро приостановили движение на участке фиолетовой ветки
В московском метро приостановили движение на участке фиолетовой ветки
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро по техническим причинам нет движения от станции "Октябрьское Поле" до "Полежаевской", сообщает столичный... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T19:55
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департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро по техническим причинам нет движения от станции "Октябрьское Поле" до "Полежаевской", сообщает столичный дептранс в Telegram."На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от "Октябрьского Поля" до "Полежаевской" по техническим причинам. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", - говорится в сообщении.
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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен

В московском метро приостановили движение на участке фиолетовой ветки

19:55 28.02.2021 (обновлено: 20:00 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро по техническим причинам нет движения от станции "Октябрьское Поле" до "Полежаевской", сообщает столичный дептранс в Telegram.
"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от "Октябрьского Поля" до "Полежаевской" по техническим причинам. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", - говорится в сообщении.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваМосковский метрополитен
 
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