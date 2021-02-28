https://ria.ru/20210228/metro-1599343788.html
В московском метро приостановили движение на участке фиолетовой ветки
В московском метро приостановили движение на участке фиолетовой ветки
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро по техническим причинам нет движения от станции "Октябрьское Поле" до "Полежаевской", сообщает столичный... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T19:55
2021-02-28T19:55
2021-02-28T20:00
департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро по техническим причинам нет движения от станции "Октябрьское Поле" до "Полежаевской", сообщает столичный дептранс в Telegram."На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от "Октябрьского Поля" до "Полежаевской" по техническим причинам. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210111/metro-1592532299.html
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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен