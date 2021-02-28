https://ria.ru/20210228/meteosputniki-1599295160.html

Метеоролог призвал наращивать орбитальную группировку спутников

Метеоролог призвал наращивать орбитальную группировку спутников

России необходимо наращивать орбитальную группировку метеоспутников, чтобы не зависеть от западной информации в прогнозировании погоды, рассказал директор... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:01

2021-02-28T11:01

2021-02-28T11:01

наука

россия

арктика

космос - риа наука

роскосмос

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. России необходимо наращивать орбитальную группировку метеоспутников, чтобы не зависеть от западной информации в прогнозировании погоды, рассказал директор научно-исследовательского центра (НИЦ) "Планета" (институт Росгидромета) Василий Асмус."Сейчас у нас нет всепогодной метеорологической информации, которая не зависит ни от времени суток, ни от наличия облачности. Кроме того, нам безусловно нужна и мы планируем запуск в этом году первых двух спутников группировки из пяти спутников, которые будут следить за космической погодой, за состоянием ионосферы", - сказал он в эфире "Роскосмос ТВ" на YouTube.Об этом Асмус рассказал в преддверии запуска метеоспутника "Арктика-М" для мониторинга погоды в Арктике.Кроме того, рассказал ученый, России нужны спутники мониторинга ЧС: пожаров, наводнений и т.д. В этом отношении ситуация, рассказал он, хорошая, поскольку у России сейчас имеется пять при необходимых шести аппаратов. "Тем не менее эту группировку нужно развивать", - сказал Асмус."Это те неотложные проблемы, группировка, которая нужна для обеспечения информационной независимости нашей страны от возможных отклонений от западной информации", - отметил он.В настоящее время у России три спутника "Метеор-М" и два "Электро-Л", предназначенные непосредственно для мониторинга погоды. ЧС отслеживают пять спутников "Канопус-В".

https://ria.ru/20210228/kosmos-1599294527.html

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россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, космос - риа наука, роскосмос, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)