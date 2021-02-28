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В Мексике 11 человек погибли при вооруженном нападении
В Мексике 11 человек погибли при вооруженном нападении
Одиннадцать человек погибли и двое пострадали в результате вооруженного нападения в штате Халиско в Мексике, региональная прокуратура заявила о начале... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T07:09
2021-02-28T07:09
халиско
мексика
в мире
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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и двое пострадали в результате вооруженного нападения в штате Халиско в Мексике, региональная прокуратура заявила о начале расследования.По информации ведомства, ещё два человека - женщина и ребёнок - получили огнестрельные ранения, им оказана медицинская помощь. Прокуратура штата начала расследование по факту массового убийства.По информации СМИ, группа вооруженных винтовками лиц на трех автомобилях открыла огонь по группе людей, распивавших спиртное на обочине дороги, после чего скрылась с места нападения. В районе происшествия идет операция силовых структур с участием вертолетов.
https://ria.ru/20200603/1572404412.html
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халиско, мексика, в мире

В Мексике 11 человек погибли при вооруженном нападении

07:09 28.02.2021
 
© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Gustavo Aguado
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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и двое пострадали в результате вооруженного нападения в штате Халиско в Мексике, региональная прокуратура заявила о начале расследования.
"На тротуаре улицы Эмилиано Сапата... были обнаружены тела 10 безжизненных мужчин с ранениями от огнестрельного оружия. Кроме того, в доме был обнаружен мужчина, по всей видимости, несовершеннолетний, у которого также были телесные повреждения, нанесенные огнестрельным оружием", - говорится в заявлении на сайте прокуратуры штата Халиско.
По информации ведомства, ещё два человека - женщина и ребёнок - получили огнестрельные ранения, им оказана медицинская помощь. Прокуратура штата начала расследование по факту массового убийства.
По информации СМИ, группа вооруженных винтовками лиц на трех автомобилях открыла огонь по группе людей, распивавших спиртное на обочине дороги, после чего скрылась с места нападения. В районе происшествия идет операция силовых структур с участием вертолетов.
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