https://ria.ru/20210228/meksika-1599283237.html

В Мексике 11 человек погибли при вооруженном нападении

В Мексике 11 человек погибли при вооруженном нападении

Одиннадцать человек погибли и двое пострадали в результате вооруженного нападения в штате Халиско в Мексике, региональная прокуратура заявила о начале... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T07:09

2021-02-28T07:09

2021-02-28T07:09

халиско

мексика

в мире

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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и двое пострадали в результате вооруженного нападения в штате Халиско в Мексике, региональная прокуратура заявила о начале расследования.По информации ведомства, ещё два человека - женщина и ребёнок - получили огнестрельные ранения, им оказана медицинская помощь. Прокуратура штата начала расследование по факту массового убийства.По информации СМИ, группа вооруженных винтовками лиц на трех автомобилях открыла огонь по группе людей, распивавших спиртное на обочине дороги, после чего скрылась с места нападения. В районе происшествия идет операция силовых структур с участием вертолетов.

https://ria.ru/20200603/1572404412.html

халиско

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халиско, мексика, в мире