https://ria.ru/20210228/lorak-1599090359.html

Ани Лорак пытается вырваться из любовного треугольника в новом клипе

Ани Лорак пытается вырваться из любовного треугольника в новом клипе

Певица Ани Лорак презентовала на всех цифровых платформах новый лирический трек "Наполовину", а на YouTube опубликовала клип на него. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T01:03

2021-02-28T01:03

2021-02-28T01:03

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Певица Ани Лорак презентовала на всех цифровых платформах новый лирический трек "Наполовину", а на YouTube опубликовала клип на него. Музыку к композиции написала Олеся Лиходид, а слова — Ханна Герасимюк (Hanna Herasymyk). Клип сняла Катя Царик. Песня о любовном треугольнике. Героиня Ани Лорак делит любимого мужчину с эффектной блондинкой. В каких они отношениях остается непонятным, но явно для них троих это тяжелое испытание. Исполнительница добавила, что история, рассказанная в треке и клипе, ей "очень близка", особенно строки: "Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний". "Не могу слушать эту песню без слез. Каждая строчка откликается", "Очень вовремя вышел этот трек. Уже полгода нахожусь в таких отношениях и не могу смириться и отпустить. Вы правы, победителей в треугольниках не бывает", "Какая сильная песня. Клип вышел нежным, эмоциональным, чувственным", — поделились впечатлениями пользователи.

https://ria.ru/20200819/1575939329.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, youtube, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, ани лорак