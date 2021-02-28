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https://ria.ru/20210228/lorak-1599090359.html
Ани Лорак пытается вырваться из любовного треугольника в новом клипе
Ани Лорак пытается вырваться из любовного треугольника в новом клипе
Певица Ани Лорак презентовала на всех цифровых платформах новый лирический трек "Наполовину", а на YouTube опубликовала клип на него. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T01:03
2021-02-28T01:03
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Певица Ани Лорак презентовала на всех цифровых платформах новый лирический трек "Наполовину", а на YouTube опубликовала клип на него. Музыку к композиции написала Олеся Лиходид, а слова — Ханна Герасимюк (Hanna Herasymyk). Клип сняла Катя Царик. Песня о любовном треугольнике. Героиня Ани Лорак делит любимого мужчину с эффектной блондинкой. В каких они отношениях остается непонятным, но явно для них троих это тяжелое испытание. Исполнительница добавила, что история, рассказанная в треке и клипе, ей "очень близка", особенно строки: "Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний". "Не могу слушать эту песню без слез. Каждая строчка откликается", "Очень вовремя вышел этот трек. Уже полгода нахожусь в таких отношениях и не могу смириться и отпустить. Вы правы, победителей в треугольниках не бывает", "Какая сильная песня. Клип вышел нежным, эмоциональным, чувственным", — поделились впечатлениями пользователи.
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РИА Новости
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шоу-бизнес, youtube, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, ани лорак

Ани Лорак пытается вырваться из любовного треугольника в новом клипе

01:03 28.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Певица Ани Лорак презентовала на всех цифровых платформах новый лирический трек "Наполовину", а на YouTube опубликовала клип на него.
Музыку к композиции написала Олеся Лиходид, а слова — Ханна Герасимюк (Hanna Herasymyk). Клип сняла Катя Царик.
Песня о любовном треугольнике. Героиня Ани Лорак делит любимого мужчину с эффектной блондинкой. В каких они отношениях остается непонятным, но явно для них троих это тяжелое испытание.
"Это особенная для меня песня о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но, тем не менее, смогла сохранить в себе свет. Пусть в вашей жизни всегда побеждает взаимная искренняя любовь", — написала Лорак в Instagram.
Исполнительница добавила, что история, рассказанная в треке и клипе, ей "очень близка", особенно строки: "Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний".
"Не могу слушать эту песню без слез. Каждая строчка откликается", "Очень вовремя вышел этот трек. Уже полгода нахожусь в таких отношениях и не могу смириться и отпустить. Вы правы, победителей в треугольниках не бывает", "Какая сильная песня. Клип вышел нежным, эмоциональным, чувственным", — поделились впечатлениями пользователи.
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